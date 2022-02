激戰時聽到瞬間酥麻！　美女性學博士分享4大「催情詞語」

▲美國知名性學博士公開4大催情話語。(圖/翻攝pixabay)



記者王佩翊/編譯

美國知名性學女博士表示,男女間除了肢體接觸外,也要適當地透過言語溝通,提升感情,並藉此拉近親密關係。她日前特地在推特上大方分享了4個能夠在激戰時有效提高對方興致的詞彙,強調只要靈活運用這幾個簡單的詞語,便能讓氣氛升溫。

根據《每日星報》報導,超高人氣的美國性學博士艾蜜莉(Emily Morse)因為經常大方分享「床笫技巧」,因此光是在推特就擁有近20萬的粉絲追蹤,而她也有自己的專屬Podcast節目「Sex With Emily」。艾蜜莉日前在推特上公開4個能夠讓性伴侶興致更高昂的詞彙,分別是「還要(More)」、「是的(Yes)」、「用力一點(Harder)」以及「狗狗幣(Dogecoin)」。

▲報導指出,千萬不要在過程中說出「掃興」的話。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

有趣的是,艾蜜莉提到的狗狗幣的確就是虛擬貨幣的狗狗幣,不過她卻沒有詳細說明為何「狗狗幣」也成為能夠讓人提高「性致」的特殊詞彙。

報導同時也指出,在進行性行為時除了使用以上4個詞語外,最好避免一些掃興的話,例如在過程中突然問,「保險套在哪裡?」絕對會讓對方超級尷尬。

另一方面,澳洲性愛作家柏克第(Nadia Bokody)也曾坦言,性行為並非越久越好。她分享自己的經驗表示,以前她曾經想要在20分鐘內結束,但是前男友卻想要激戰好幾個小時,讓她很困擾。此外,她也指出,根據研究顯示,有高達20%的夫婦是過著無性生活。

Your dirty talk can include the words “more,” “yes,” “harder” or “dogecoin” – you do you, my friend.