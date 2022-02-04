激戰時聽到瞬間酥麻！　美女性學博士分享4大「催情詞語」

▲美國知名性學博士公開4大催情話語。（圖／翻攝pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國知名性學女博士表示，男女間除了肢體接觸外，也要適當地透過言語溝通，提升感情，並藉此拉近親密關係。她日前特地在推特上大方分享了4個能夠在激戰時有效提高對方興致的詞彙，強調只要靈活運用這幾個簡單的詞語，便能讓氣氛升溫。

根據《每日星報》報導，超高人氣的美國性學博士艾蜜莉（Emily Morse）因為經常大方分享「床笫技巧」，因此光是在推特就擁有近20萬的粉絲追蹤，而她也有自己的專屬Podcast節目「Sex With Emily」。艾蜜莉日前在推特上公開4個能夠讓性伴侶興致更高昂的詞彙，分別是「還要（More）」、「是的（Yes）」、「用力一點（Harder）」以及「狗狗幣（Dogecoin）」。

▲報導指出，千萬不要在過程中說出「掃興」的話。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有趣的是，艾蜜莉提到的狗狗幣的確就是虛擬貨幣的狗狗幣，不過她卻沒有詳細說明為何「狗狗幣」也成為能夠讓人提高「性致」的特殊詞彙。

報導同時也指出，在進行性行為時除了使用以上4個詞語外，最好避免一些掃興的話，例如在過程中突然問，「保險套在哪裡？」絕對會讓對方超級尷尬。

另一方面，澳洲性愛作家柏克第（Nadia Bokody）也曾坦言，性行為並非越久越好。她分享自己的經驗表示，以前她曾經想要在20分鐘內結束，但是前男友卻想要激戰好幾個小時，讓她很困擾。此外，她也指出，根據研究顯示，有高達20%的夫婦是過著無性生活。

Your dirty talk can include the words “more,” “yes,” “harder” or “dogecoin” – you do you, my friend. — Emily Morse (@SexWithEmily) January 29, 2022

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