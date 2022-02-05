全美新冠死亡破90萬大關　擬延長2劑接種間隔「降低心肌炎風險」

▲路透統計，美國自2020年初出現首例新冠死亡個案以來，迄今累計90萬4067例死亡個案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國新冠死亡人數4日累計突破90萬人，超越南達科他州總人口，光是自2021年12月12日以來就增加10萬多例，與此同時，具高傳染力的變異株Omicron所導致的感染與住院人數激增。另方面，美國公衛專家現正考慮把莫德納及輝瑞BNT疫苗第1劑與第2劑接種間隔拉長至8周，以降低心肌炎風險。

路透報導，初步證據顯示，儘管Omicron變異株多引發輕症，但確診人數激增也導致住院數大幅增加，全美各地醫療體系近幾周達到緊繃。專家指出，需要住院的Omicron患者大多沒有接種疫苗，或是患有其他慢性疾病者。

依據最新統計數據，自2020年初出現首例新冠死亡個案以來，全美新冠死亡個案在2022年2月4日來到90萬4067例，不但超越南達科他州（South Dakota）總人口，也是全球新冠死亡數最多的國家。不過，隨著Omicron新增確診數字漸趨消退，全美新冠死亡率似乎已呈現放緩。

另方面，美國公衛官員4日表示，目前正在考慮把第1劑疫苗與第2劑之間的接種間隔延長至8周，以降低心肌炎風險，同時提升其有效性。疾病管制與預防中心官員奧利佛（Sara Oliver）透露，此建議是針對莫德納及輝瑞BNT疫苗。

在美國，輝瑞疫苗前2劑建議接種的間隔為3周，而莫德納疫苗施打間隔為4周。奧利佛指出，拉長接種間隔似乎可降低心肌炎的風險，若時間延長至8周，施打後發生心肌炎的機率最低，且似乎也能提高疫苗效力。

不過奧利佛也說，即便最終推薦接種間隔時間拉長，但對部分族群來說，也許較短的施打間隔仍是首選，特別是早期對抗新冠保護力高於心肌炎風險的受益族群。

►創新高！南韓單日確診「飆破3.6萬例」 春節連假後Omicron大爆發

►日經1月新冠復甦指數 只有台灣「超過80分」！勇奪全球第一

►紐約廢水驚現「神秘突變病毒片段」 紐時：全新變異株潛在跡象

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》