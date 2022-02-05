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快訊／美眾院通過法案：強化對中競爭、正名台灣代表處

▲▼美國國會大廈。（圖／記者董美琪攝）

▲美國國會大廈。（圖／記者董美琪攝）

中央社

美國眾議院今天表決通過美國競爭法案，以推動高科技研究及製造，強化美國對中國的競爭力，緩解全球電腦晶片短缺帶來的問題。法案也呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。

美國聯邦眾議院今天以222票同意、210票反對的些微差距通過全稱為「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法」法案（America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022），英文字母縮寫為「2022年美國競爭法」法案（America COMPETES Act of 2022）。

根據這項法案，美國將創立美國晶片基金，撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資半導體生產等；授權450億美元改善美國供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造。

法案也意在推動美國科學研究和技術創新，以及通過經濟發展、外交、人權和同盟關係，確保美國全球競爭力和領導地位。

▲▼華盛頓特區，國會大廈。（圖／記者陳致平攝）

▲美國國會大廈。（圖／記者陳致平攝）

在長達超過2900頁的法案內容中，也涵蓋多項與台灣相關的條款，包括強化美台夥伴關係、協助台灣發展不對稱防衛能力、協助台灣有意義參與包括世界衛生大會（WHA）等國際組織、強化美台雙邊經貿與科技合作。

法案也呼籲美國國務卿協商將台灣駐美代表處名稱由「台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office）」改為「台灣駐美代表處 （Taiwan Representative Office in the United States）」。

美國總統拜登在法案通過後發布聲明表達歡迎。他表示，眾議院今天對美國更加強供應鏈、更低廉的價格、更多製造與良好的製造業就業機會，以及在21世紀超越中國與其他世界地區進行關鍵性投票。若美國想在全球保持競爭優勢，就必須對這項法案進行投資，「美國不能等」。

美國聯邦參議院已於去年率先通過「美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act）法案，內容包括注資半導體產業520億美元、授權1900億美元來強化美國技術與研發，以和中國競爭抗衡。

但由於參眾兩院版本不同，兩院必須透過協商尋求共識並重新表決通過，再將法案送交白宮由拜登簽署後生效。

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