明天開搶！超商限時「美式、拿鐵買6送6」　還可寄杯、冷熱互換

▲全家每月限定好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控注意！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，不限冷熱且開放寄杯，加碼吃指定鬆餅系列限量買6送3，2月6日上午10時準時開搶。另，7-11今、明2天也於APP推出CITY系列指定組合優惠價，通通要把握機會囤一波。

▲極鬆餅系列買6送3。

全家2月限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」、「極鬆餅系列買6送3」共2大優惠，2月6日上午10時起即可透過APP中的「隨買跨店取」購買，單品咖啡每人限購1組，並開放寄杯、冷熱互換；極鬆餅限量4000組，同樣每人限購1組，提醒須在5月31日前兌換完畢。

▲7-11限時2天搶囤CITY系列指定組合優惠價。

另，7-11的「OPEN POINT APP行動隨時取」今（5）日、明（6）日也推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

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