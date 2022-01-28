立刻揪團開吃！拿坡里「炸雞買10送10」　一次爽嗑雞腿、雞翅

▲拿坡里炸雞買10送10開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開吃了！為迎接新年到，人氣速食品牌「拿坡里」宣布祭出超殺「炸雞買10送10」限定優惠，即日起至3月2日只要購買義式炸雞桶就送10隻隱藏版雞翅，且只送不賣，讓炸雞控一口吃雞腿，一手拿雞翅，一路爽吃到年後。另，繼光香香雞即日起也有買分享桶送刮刮卡1張，有機會抽中最大獎「幾歲送幾份香香炸雞」，2月6日前限時吃、限量刮。

▲隱藏版蔥香蒜辣雞翅只送不賣。

拿坡里強勢推出「虎夠有義式」超狂優惠活動，即日起至3月2日「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣，炸雞一次買10送10還能爽吃不同部位，趕快揪同事、朋友開吃了。

▲繼光香香雞推「新春吃雞，虎你好運」活動。

另，繼光香香雞為迎新年也強勢推出「新春分享桶」，一整桶不僅能吃到大份香香炸雞、Q軟阿根廷魷魚、墨魚甜不辣及甜心地瓜球外，凡購買該組合還可獲得「刮刮卡」1張，每張都有雙重好禮，包括最高88元的商品抵用金，可於下次消費折抵，還有機會刮中最大獎「幾歲送幾份香香炸雞」，以及香香炸雞免費吃、杏鮑菇半價等好康，數量有限、送完為止，即日起至2月6日限定吃、限時刮，提醒刮刮卡可兌換時間為2月7日至3月31日止。

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