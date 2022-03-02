屏東「志工限定專屬優惠」　持服務紀錄冊或榮譽卡即享福利

▲屏東多元志工 。（圖／屏東縣政府社會處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為感謝志工服務奉獻，推出111年度志工優惠措施，由縣府各局處邀集廠商店家合作，優惠內容有生活用品、餐飲、旅宿飯店、藝文活動以及交通票、停車優惠等豐富多元方案，以激勵長期投入服務的志工朋友與團隊以及歡迎大家加入志工行列。凡志工持志願服務紀錄冊或榮譽卡即可享有志工限定專屬福利，各項優惠已上架網站啟用。

縣府表示，各行各業有4萬多名志工，其中有2萬6154位領有志願服務紀錄冊和1594隊志工隊伍在縣內各個角落默默發光發熱，長期投入地方事務服務、關懷弱勢群體，積極社會參與，以及共同走過台灣燈會、設計展、國慶焰火、全中運等大型活動。

社會處表示，優惠使用場域包括食、衣、住、行、育、樂等103類方案，合作店家與優惠內容已上架屏東縣政府社會處網站、屏東縣志願服務推廣中心網站，歡迎志工上網站查詢使用，同時也熱情歡迎企業、青少年、家庭、退休與高齡銀髮族、專業技能職業者一同加入縣內志願服務行列，不分年齡LOVE樂服務，一起享有志工限定優惠。

屏東擁有多元的人文特色與自然資源，造就志工服務內容與場域多元性，有全人照顧及社福服務志工、醫療院所衛生保健志工、環境保育倡導的環保志工、藝文演出與文化導覽志工、豐富山海資源的國家森林解說志工及海洋生態導覽志工、族群多元的原住民、客務、新住民志工、學校服務志工、警察志工、路平專案志工、司法保護志工、交通運輸志工、民政、地政志工等。