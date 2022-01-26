美式、拿鐵都有！超商連2周「4大指定咖啡茶飲」第2杯10元喝

▲全家限時咖啡、茶飲優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控喝不停！搶在農曆年前，全家宣布加碼推出「限時飲品優惠」，即日起至2月8日連2周「4大指定咖啡、茶飲爽喝同品項第2杯10元」，限於門市購買；另，7-11即日起連3天也推「大杯熱美式買1送1」，通通要把握機會。

全家最新咖啡優惠快收下，即日起至2月8日凡至門市購買「Let’s Café中杯單品系列」、「Let’s Café特濃系列」、「私品茶仙女波波系列」及「永豐餘生技濃仙草飲」，會員可享「同品項第2杯10元喝」優惠；1月28日上午10時整則於隨買跨店取推出「Let’s Café經典美式65杯、經典拿鐵55杯下殺最低56折」，只要用1688元就能買到，每位會員限購2組。

▲7-11限時3天爽喝指定咖啡買1送1。

另，7-11也宣布加碼推出咖啡優惠，即日起至1月28日連3天凡至門市購買「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」，即可享「買1送1」，提醒民眾，本活動不提供線上寄杯服務、不可冰熱互換，也不得與其他優惠併用。

OPEN POINT APP行動隨時取則加碼於1月28日至2月6日期間推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

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