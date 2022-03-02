麥當勞加1元多1件！速食店「3月優惠」快收　必勝客爽吃199元大披薩

▲速食店最新優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

物價漲不停，小確幸要把握好！《ETtoday新聞雲》整理各大速食店最新優惠，像是麥當勞就祭出麥克雞塊、OREO冰炫風「加1元多1件」，加碼麥香雞、麥香魚百元限定套餐，漢堡王也有6款漢堡加6款點心買1送1，必勝客則推平日限定大披薩只要199元，吃到就是省到。

▲麥當勞虎年開春優惠券爽吃加1元多1件。

●麥當勞

麥當勞祭出2022最新「虎年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃，即日起至3月22日限時開吃，優惠券則提供紙本及電子版開放門市使用。

▲▼漢堡王最新優惠券祭出超過50種優惠組合。

●漢堡王

漢堡王2022年最新優惠券大手筆祭出超過50種優惠組合，其中，最划算的就是6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

除外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢，即日起至3月31日限定開跑，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

●必勝客

必勝客3月限定小確幸登場，即日起至3月31日凡每逢周一到周四，到全門市外帶大比薩1個通通限時降價（不含期間限定口味、隱藏版口味），只要199元就能爽吃，一共有18款口味任選任吃，超有感折扣肯定要把握。

▲拿坡里今最後1天買10隻雞腿就送10隻雞翅。

●拿坡里

拿坡里今（2）日最後1天有「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣。

【你可能也想看】

►快筆記！名字對中「1字注音」連7天爽喝19元手搖杯

►快收下！超商「咖啡、私品茶第2杯5折」限時喝 還有拿鐵買1送1

►快來碰運氣！「這4年出生者」搶吃連3年「免費泡芙」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下