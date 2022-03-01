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老酒三杯雞拌麵、紅寶石炒飯都有！超商最新「馬祖料理」開吃了

▲▼全家最新鮮食推「紅寶石炒飯」、「老酒三杯雞拌麵」。（圖／業者提供）

▲超商最新鮮食開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又等到最新鮮食了！近日有超商強勢推出「馬祖限定美食」，找來當地人氣名店合作打造2款美味鮮食，不僅有吃得到特製紅槽炸雞肉、馬祖冬蔬的紅寶石炒飯，還有加了老酒的秘製三杯雞拌麵，即日起正式登場，把握機會衝嚐鮮。另，7-11近日則網羅了許多異國零嘴等吃，通通不能放過。

▲▼全家最新鮮食推「紅寶石炒飯」、「老酒三杯雞拌麵」。（圖／業者提供）

▲2款鮮食都使用了馬祖最經典食材。

排不出假去馬祖玩沒關係，全家特意找來當地名店「日光春和」、「好食人家」聯手推出2款鮮食，其中，必吃「老酒三杯雞拌麵」，秘製三杯醬中加入老酒，接著拌入麵條、雞腿肉當中，還有蒜炒高麗菜配料，豐富又好吃，另一款「紅寶石炒飯」則是將紅槽融入米飯後快火拌炒，再搭配特製紅槽炸雞肉、馬祖冬蔬，就是要讓消費者吃到最道地的島嶼美味，即日起就能在全門市開吃。

▲▼ 超商最新異國零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲韓國蛋型洋芋片口感酥脆。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲▼ 超商最新異國零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲菲律賓巧克力洋芋片吃起來鹹中帶甜。

而來超商除了嗑超澎湃鮮食外，也要逛一下有沒有最新的解饞零食，近日7-11就網羅來自泰國、越南、韓國等國的最新零食新品，首推在泰國超夯的「Younger Farm香酥脆餅」，嚴選泰國泰青農場生產的在地長糯米製作而成，必吃麻辣、鹹蛋口味，即日起還可享第2件5折。

而「韓國蛋型洋芋片」也十分推薦，有香辣、起司美乃滋口味，可愛蛋型空氣口感口味甜鹹、涮嘴不膩口，還有挑戰東南亞版ROYCE洋芋片封號的「菲律賓Oishi巧克力洋芋片」，酥脆馬鈴薯切片裹上香濃巧克力，口感鹹中帶甜，通通不能放過。

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