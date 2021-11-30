　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2022新登場！台日混血「她」戰新北議員超吸睛　侯家軍活棋3人組

▲▼山田摩衣、戴湘儀、李明璇、戴瑋姍。（合併圖／翻攝自山田摩衣臉書、戴湘儀臉書、李明璇臉書、記者屠惠剛攝）

▲2022新北市議員選舉，新面孔登場。（合成圖／山田摩衣臉書、戴湘儀臉書、李明璇臉書、記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

2022九合一地方選舉，有志投入的藍綠青年積極搶灘。在新北市議員部分，藍綠都有新臉孔登場，向來在選戰中容易成為話題的正妹或帥哥，在明年的這個戰場上，已經可以看到好幾個被點名的吸睛人物。

身為立法院長游錫堃辦公室秘書的「台日混血」正妹山田摩衣為綠營一大亮點；藍營部分，新北市政府3位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷，除了高顏質與高學歷受到矚目外，這個3人組也被視為是「侯家軍」投入此戰的活棋。

新北市目前有13個選區，新潮流的前桃園市政府青年事務局長顏蔚慈投入新北市三重、蘆洲區。民進黨立委蘇巧慧前助理、曾任新北市長候選人蘇貞昌競總發言人的黃韋鈞也宣布角逐五股、泰山、林口區。

此外，中選會今年9月份通過2022年直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案，新北市第二選舉區範圍改為林口、五股及泰山，新莊區單獨劃分為第三選舉區，民進黨立委吳秉叡助理翁震州也表態參選下屆新莊區議員。

最受矚目的是將參選板橋區的山田摩衣，具備台日混血的血統，現在擔任立法院長游錫堃秘書，她28日透過臉書表態參選：「為了讓政治工作更精進，傾聽民眾所需，規劃出更貼近民意的政策，接下來我將秉持水牛精神，深耕基層，努力讓自己吸收更多養分、更加茁壯，並能做出最大的付出與貢獻」。

山田摩衣小時候曾以童星參與多部本土劇演出，甚至曾在歌后江蕙MV露臉，2011年起擔任民進黨前立委辦公室高志鵬服務處副主任，之後短暫至民進黨新北市黨部任職，2020年游錫堃出任立法院長後擔任秘書至今。

山田摩衣確定投入板橋區市議員選戰，未來將與民進黨現任市議員戴瑋姍、被勸進參選的新北市府副發言人戴湘儀，以及正在評估參選的國民黨發言人李明璇，形成「4姝」決戰，目前板橋區的選戰已被形容為「最美麗的戰爭」。

▼顏蔚慈、黃韋鈞、翁震州。（合成圖／翻攝自顏蔚慈臉書、黃韋鈞臉書、翁震州臉書）

▲▼顏蔚慈、黃韋鈞、翁震州。（合併圖／翻攝自顏蔚慈臉書、黃韋鈞臉書、翁震州臉書）

▲立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／Facebook／山田摩衣）

▲立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／翻攝山田摩衣臉書）

此外，經過市政洗禮的新北市長侯友宜底下3名副發言人中，除了戴湘儀外，有「新北學姐」稱號的副發言人蔡畹鎣長期負責社群媒體操作，疫情說明會中主持功力穩健，據悉，她有望前進國民黨新北市議員唐慧琳病逝後，留下來新店、深坑、石碇、坪林、烏來選區。

蔡畹鎣就讀世新大學口語傳播學系，在大學時期就熱衷參與公共事務，扛下學生會長的重任。畢業後進入新北市府參與市政運作已滿2年，她在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，期盼可以透過不同管道，關心新北的發展。

關於競選新北議員一事，蔡畹鎣則說，現階段還是把工作做好，有很多需要努力的地方，會繼續和市府一起拚市政，「用行動讓大家看見我們的決心」。

至於另一名副發言人呂家愷，赴英國Loughborough University藝術學院攻讀碩士後，在新北經發局主責行銷，疫情期間被調至新聞局成為副發言人；由於他父親為鶯歌地區台華窯董事長呂兆炘，在地方實力雄厚，也可能藉此挑戰土城、樹林、三峽、鶯歌區。

呂家愷向《東森新媒體ETtoday》指出，之前在秘書處、經發局期間歷練，辦理國際事務、規劃疫後振興活動，或是商圈宣導、防疫稽查等，調任新聞局擔任副發言人後，更能結合自身的學、經歷，多觀察、記錄市政議題發展的脈動。

他也透露，擔任副發言人以來，常收到各界的關心與勉勵，也有許多指教及提點，對他而言都是良性的自我鞭策；關於選舉一事，他低調表示，現階段就是專心把工作做好，其他都不在考量範圍。

▼新北市副發言人群（由左自右）：呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣。（合成圖／翻攝臉書）

▲新北市副發言人群（由左自右）：呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣。（合成圖／翻攝臉書）

ET快訊
第三劑最快1／1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以
高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷！她不敢回基隆
高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報
超狂！梅西第7度獲得金球獎　力壓萊萬再刷新自己的歷史紀錄
《爸爸》已婚男星凌晨官宣離婚！「最後祝福」網驚：反咬前妻出軌
快訊／疑疾病猝發「計程車猛撞限高門架」　北投運將救出不治
高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被恐怖男友家暴卻不敢分手
高嘉瑜「被家暴」回應了！甜蜜開房竟反遭毆　未否認有私密影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜「被家暴」首露面影片曝光　大口罩遮瘀！全棚突兀錄影

2022新登場！台日混血「她」戰新北議員超吸睛　侯家軍活棋3人組

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

2022北市議員新人參選爆炸！藍綠白20人搶破頭　松山信義爆4搶1

2022新北市議員爭霸戰　綠喊提名過半5區最熱、藍再拚3席

高嘉瑜「被家暴」回應了！甜蜜開房竟反遭毆　未否認有私密影片

2022北市議員大戰！藍喊目標32席、綠力拼2字頭　民眾黨擬1區1人

高嘉瑜愛情長跑20年沒結果　「學弟前男友」現況超展開

高嘉瑜「恐怖男友」照片曝光　黑歷史起底！假扮高層到處騙

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷！她不敢回基隆

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

提醒這樣騎太危險...遭外送員嗆　「俗辣來釘孤支」他怒PO網提告

高嘉瑜「被家暴」首露面影片曝光　大口罩遮瘀！全棚突兀錄影

2022新登場！台日混血「她」戰新北議員超吸睛　侯家軍活棋3人組

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

2022北市議員新人參選爆炸！藍綠白20人搶破頭　松山信義爆4搶1

2022新北市議員爭霸戰　綠喊提名過半5區最熱、藍再拚3席

高嘉瑜「被家暴」回應了！甜蜜開房竟反遭毆　未否認有私密影片

2022北市議員大戰！藍喊目標32席、綠力拼2字頭　民眾黨擬1區1人

高嘉瑜愛情長跑20年沒結果　「學弟前男友」現況超展開

高嘉瑜「恐怖男友」照片曝光　黑歷史起底！假扮高層到處騙

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷！她不敢回基隆

6冠64顆進球！萊萬連2年無緣獲金球獎　收下年度最佳前鋒

孫藝珍新劇造型連發曝光！　絕美都會風粉絲讚翻：這部絕對看爆

黃斑部病變逐漸年輕化　搶救視力眼科醫師圖文解

高嘉瑜「被家暴」首露面影片曝光　大口罩遮瘀！全棚突兀錄影

梅西7度奪金球獎創紀錄！　領先C羅2個獎座

大都會3年36億重磅網羅薛茲爾　平均年薪12億史上最高

好運男10張刮刮樂中11萬　女友爸對半分紅被拒嗆：一輩子撿角

我姑姑立委！他違法爽領600萬　私校學生衰買單

日本再鎖國　前台大醫盼一件事：我總可做夢吧？嗚嗚嗚

超狂！梅西第7度獲得金球獎　刷新個人獲獎紀錄再創5大歷史

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

政治熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

甜蜜開房竟反遭毆　高嘉瑜回應了

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜「恐怖男友」照片曝光　黑歷史起底

高嘉瑜愛情長跑20年沒結果　「學弟前男友」現況超展開

內政部：戶籍遷出並非除籍 入境就可辦遷入登記

地下電台被中國收買　NCC回應了

千百惠亮中國身分證！綠委：不屑為伍

三軍將官異動一次看！　周廣齊接掌憲兵指揮官

民進黨硬蓋三接　國民黨：天然氣加劇暖化「違背世界潮流」

蔡英文聲援何志偉　批黃士修「民主辯論最壞示範」

更多熱門

相關新聞

2022北市議員新人參選爆炸！藍綠白20人搶破頭　松山信義爆4搶1

2022北市議員新人參選爆炸！藍綠白20人搶破頭　松山信義爆4搶1

距離2022議員選舉剩下不到1年時間，首都台北市成為兵家必爭之地，各政黨布局陸續展開，除了藍綠外，這一次準備初試啼聲的民眾黨也準備每區至少提1人。整體來看，明年的台北市議員選舉，目前有意角逐的新人已經超過20位，可謂是參選爆炸。在已經曝光的名單中也可以發現，當中不乏條件、學經歷出色者，其中，以士林、北投選區的新人最具知名度，而松山、信義選區則是競爭最為激烈，光是國民黨就有4位新人想挑戰該區域。

2022北市議員大戰！藍喊目標32席、綠力拼2字頭　民眾黨擬1區1人

2022北市議員大戰！藍喊目標32席、綠力拼2字頭　民眾黨擬1區1人

游錫堃辦公室秘書轉戰新北議員　山田摩衣宣布參選板橋區

游錫堃辦公室秘書轉戰新北議員　山田摩衣宣布參選板橋區

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

關鍵字：

2022新北議員山田摩衣戴湘儀蔡畹鎣呂家愷黃韋鈞2022縣市議員選舉

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

工安新人督導　工人酸：你最沒用

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

金雞獎入圍名單曝光！陸網負評一面倒：好low

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面