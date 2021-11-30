2022新登場！台日混血「她」戰新北議員超吸睛　侯家軍活棋3人組

▲2022新北市議員選舉，新面孔登場。（合成圖／山田摩衣臉書、戴湘儀臉書、李明璇臉書、記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

2022九合一地方選舉，有志投入的藍綠青年積極搶灘。在新北市議員部分，藍綠都有新臉孔登場，向來在選戰中容易成為話題的正妹或帥哥，在明年的這個戰場上，已經可以看到好幾個被點名的吸睛人物。

身為立法院長游錫堃辦公室秘書的「台日混血」正妹山田摩衣為綠營一大亮點；藍營部分，新北市政府3位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷，除了高顏質與高學歷受到矚目外，這個3人組也被視為是「侯家軍」投入此戰的活棋。

新北市目前有13個選區，新潮流的前桃園市政府青年事務局長顏蔚慈投入新北市三重、蘆洲區。民進黨立委蘇巧慧前助理、曾任新北市長候選人蘇貞昌競總發言人的黃韋鈞也宣布角逐五股、泰山、林口區。

此外，中選會今年9月份通過2022年直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案，新北市第二選舉區範圍改為林口、五股及泰山，新莊區單獨劃分為第三選舉區，民進黨立委吳秉叡助理翁震州也表態參選下屆新莊區議員。

最受矚目的是將參選板橋區的山田摩衣，具備台日混血的血統，現在擔任立法院長游錫堃秘書，她28日透過臉書表態參選：「為了讓政治工作更精進，傾聽民眾所需，規劃出更貼近民意的政策，接下來我將秉持水牛精神，深耕基層，努力讓自己吸收更多養分、更加茁壯，並能做出最大的付出與貢獻」。

山田摩衣小時候曾以童星參與多部本土劇演出，甚至曾在歌后江蕙MV露臉，2011年起擔任民進黨前立委辦公室高志鵬服務處副主任，之後短暫至民進黨新北市黨部任職，2020年游錫堃出任立法院長後擔任秘書至今。

山田摩衣確定投入板橋區市議員選戰，未來將與民進黨現任市議員戴瑋姍、被勸進參選的新北市府副發言人戴湘儀，以及正在評估參選的國民黨發言人李明璇，形成「4姝」決戰，目前板橋區的選戰已被形容為「最美麗的戰爭」。

▼顏蔚慈、黃韋鈞、翁震州。（合成圖／翻攝自顏蔚慈臉書、黃韋鈞臉書、翁震州臉書）

▲立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／翻攝山田摩衣臉書）

此外，經過市政洗禮的新北市長侯友宜底下3名副發言人中，除了戴湘儀外，有「新北學姐」稱號的副發言人蔡畹鎣長期負責社群媒體操作，疫情說明會中主持功力穩健，據悉，她有望前進國民黨新北市議員唐慧琳病逝後，留下來新店、深坑、石碇、坪林、烏來選區。

蔡畹鎣就讀世新大學口語傳播學系，在大學時期就熱衷參與公共事務，扛下學生會長的重任。畢業後進入新北市府參與市政運作已滿2年，她在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，期盼可以透過不同管道，關心新北的發展。

關於競選新北議員一事，蔡畹鎣則說，現階段還是把工作做好，有很多需要努力的地方，會繼續和市府一起拚市政，「用行動讓大家看見我們的決心」。

至於另一名副發言人呂家愷，赴英國Loughborough University藝術學院攻讀碩士後，在新北經發局主責行銷，疫情期間被調至新聞局成為副發言人；由於他父親為鶯歌地區台華窯董事長呂兆炘，在地方實力雄厚，也可能藉此挑戰土城、樹林、三峽、鶯歌區。

呂家愷向《東森新媒體ETtoday》指出，之前在秘書處、經發局期間歷練，辦理國際事務、規劃疫後振興活動，或是商圈宣導、防疫稽查等，調任新聞局擔任副發言人後，更能結合自身的學、經歷，多觀察、記錄市政議題發展的脈動。

他也透露，擔任副發言人以來，常收到各界的關心與勉勵，也有許多指教及提點，對他而言都是良性的自我鞭策；關於選舉一事，他低調表示，現階段就是專心把工作做好，其他都不在考量範圍。

▼新北市副發言人群（由左自右）：呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣。（合成圖／翻攝臉書）