年節走春好所在　新北八里挖子尾自然生態小旅行

▲挖子尾自然保留區內沼澤地，可遠眺對岸淡水風光。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農業委員會於1994年依文化資產保存法，劃定此地為「挖子尾自然保留區」，位於新北市八里區淡水河口出海口的最後一個地形彎曲處的左岸，區內擁有整片綠油油的水筆仔及豐富的潮間帶生態，主要保育水筆仔及伴生動植物，是熱門的環境教育及生態旅遊場域，適合新年期間闔家共遊的生態景點。

挖子尾自然保留區內有成林的水筆仔，具有攔截淡水河所挾帶大量泥沙及有機物之功能，營造豐富有機質的棲地環境，提供生活其中生物食物及養分來源。生活在保護區的小動物們，作息配合著漲退潮而規律棲息，每當退潮的時候，隨處見招潮蟹等生物們成群出來活動或覓食。豐富的生態體系，自然吸引多種鳥類長期駐足，在區內曾記錄到多達116種鳥類，包含常見的東方環頸鴴、小白鷺、夜鷺、綠繡眼等，有機會也能一睹保育鳥類如唐白鷺、魚鷹及黑翅鳶等鳥類的蹤跡。

▲挖子尾自然保留區內水筆仔。



挖子尾自然保留區占地約30公頃，區內的生態環境穩定、生物多樣性高，民眾可沿著保留區沿岸的木棧道及自行車道，攜帶望遠鏡或使用相機親睹這些生物們的身影，同時也可遠眺淡水河對岸的河岸風光，暫時將煩人的日常瑣事拋諸腦後，不妨利用春節假期安排一趟闔家的生態小旅行。觀賞完保留區豐富生態後，可順道參訪鄰近的十三行博物館，了解史前的文物古蹟，或是到八里渡船頭老街品嚐老街美食，意猶未盡可再搭渡船到右岸淡水老街遊覽。

農業局提醒民眾，國內的疫情仍嚴峻，在挖子尾保留區內仍應做好防疫措施，保持社交距離、全程禁止飲食及配戴口罩；另外因挖子尾是依文化資產保存法劃設保留區，民眾未經許可不可走進保留區灘地內，僅能沿著保留區外的木棧道「遠觀」區內的豐富生態，也要做到隨身垃圾不落地，除了造成環境汙染之外，也可能造成區內生物誤食可能，需要大家來共同維護！

▲挖子尾自然保留區退潮後的沼澤地。

▲夜鷺。

▲高蹺鴴。



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