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2022新北燈會臥虎藏龍登場　侯友宜：防疫優先取消「美食區」

▲2022新北燈會臥虎藏龍登場 侯友宜：防疫優先取消「美食區」。（圖／新北市民政局提供）

▲主燈143秒絢爛燈光秀，長達120米可穿梭主燈「臥虎藏龍」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導 

2022新北燈會今（4日）在新北大都會公園盛大登場，由市長侯友宜與貴賓共同啟動主燈143秒絢爛燈光秀，為活動帶來最高潮，長達120米可穿梭主燈「臥虎藏龍」，搭配LED燈條與雷射燈光，展現磅礡氣勢，還有王彩樺、霹靂國際開幕演出，及結合環狀線、新莊响仁和鐘鼓聲等新北在地元素的展演音樂。侯友宜表示，今年防疫優先取消美食區，採最高規格防疫措施。

侯友宜表示，今年新北燈會以「燈會劇場」為主題，燈組設計融合新北大都會公園場域環境，並結合傳統民俗、趣味性、互動式及異國風格等元素，量身訂做7個主題燈區、6大類型演出，區區都精彩，提供民眾多元賞燈樂趣，活動並採高規格防疫措施，民眾可以一路從春節安心賞燈到228連假。

▲2022新北燈會臥虎藏龍登場 侯友宜：防疫優先取消「美食區」。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜更往各區參觀，並開心與自己手繪燈籠合影。

民政局長柯慶忠表示，今年由燈藝大師陳祖榮親手打造的「臥虎藏龍」主燈，虎身長達120米、高度達8米，綴飾LED燈條與雷射燈光，十分震撼壯觀，每晚6時至9時整點時段炫麗主燈秀，並搭配霹靂國際黃文擇獻聲錄製的七言詩詞口白「山海新北萬象新，人文薈萃百業興，臥虎狂嘯氣蓋世，藏龍飛騰天下行。」為觀眾帶來超越視覺與聽覺的震撼饗宴。

今日開幕除由藝人王彩樺帶來開場演唱，霹靂國際的「素還真」電吉他彈奏更嗨翻全場，還有身聲劇場的「星空奇幻遊行」大小朋友看得目不轉睛；還有禾一舞團帶來獨創的官將首街舞，結合螢光特效與科技動畫，熱力四射；以及榮獲金曲獎的CMO樂團演出，觀眾聽得如癡如醉。

▲2022新北燈會臥虎藏龍登場 侯友宜：防疫優先取消「美食區」。（圖／新北市民政局提供）

▲量身訂做7個主題燈區、6大類型演出，區區都精彩，提供民眾多元賞燈樂趣。

漫步七大亮點燈區　打卡攻略一次看

柯慶忠說，七大燈區「臥虎藏龍」、「街頭表演場」「廟埕搬戲」、「小熊甜蜜森林」、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」、「牛好日子」各有特色，怎麼拍都好看，可從燈會主燈「臥虎藏龍」虎身「街頭表演場」，一覽新北產業發展及都會街頭的城市特色；「廟埕搬戲」區以新莊地藏庵立面樣式設計，設置6座吸睛的官將首、八家將臉譜，傳遞濃濃台灣風情。

另外，「小熊甜蜜森林」不但有106隻泰迪熊陪伴，也可跟小蜜蜂互動、幫小熊採集蜂蜜，106隻泰迪熊包括12生肖、春夏秋冬、文化融合、節慶等主題，萌度爆表，可愛風暴在親子圈已引發話題，大小朋友的心都融化了。還有蜿蜒銀河的「水上音樂廳」，串起十二大天文星宿，伴隨悠揚樂聲，氣氛浪漫。

▲2022新北燈會臥虎藏龍登場 侯友宜：防疫優先取消「美食區」。（圖／新北市民政局提供）

▲2022新北燈會4日在新北大都會公園盛大登場，由新北市長侯友宜與貴賓共同啟動主燈。

「花燈嘉年華」的日本燈區並有夜櫻相伴，讓人宛如置身日本祭典，以及千盞彩繪燈籠燈廊、祈福樹、水上動態主燈「牛好日子」等，都吸引民眾拍照打卡，張張都是迷人網美照。除了賞花燈、看好戲外，假日燈會現場還有客家與原住民DIY手作體驗，民眾可製作屬於自己的作品，同時認識不同文化特色。

為讓民眾能安心賞燈，新北燈會採最高規格防疫措施，除每日進行環境清消，園區重要出入口並設置防疫站，請入園賞燈民眾，共同遵守防疫規範，落實實聯制登記、量測體溫、手部消毒，並全程配戴口罩，現場節目與活動也將遵守中央流行疫情指揮中心規定調整。

民政局提醒，為減少車潮壅塞，呼籲民眾搭乘捷運中和新蘆線至「三重站」1號出口，或是機場捷運「A2三重站」1A出口，即可抵達會場，搭乘公車的民眾也可至捷運三重站或菜寮站下車前往。相關活動最新消息請至「新北市政府民政局」網站查詢。

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