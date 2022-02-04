視察公車防疫　侯友宜：清消比照3級警戒規格

▲新北市長侯友宜視察公車防疫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市公車於春節連假期間比照假日班次發車，面對Omicron疫情延燒，公車業者絲毫不敢大意，持續加強防疫清消，市長侯友宜於今（4日）大年初四立春之際，前往三重客運五股站視察公車防疫清消作業，並特別致贈春節加菜金，慰勞公車業者和駕駛員堅守大眾運輸防疫陣線，讓民眾安心乘車。

侯友宜表示，年初四以後，陸續很多在外縣市過節的民眾會回到新北市，所以大眾運輸的防疫一定要做得更到位。他強調，新北市一切以防疫為最優先，相關活動除了監控人潮的數量，也會落實實聯制、量體溫等工作。

▲新北市長侯友宜致贈春節加菜金。

交通局長鍾鳴時指出，新北市公車駕駛員計有2560人，已完成施打第3劑和2劑者計2522人，占98.52%，僅施打1劑者則有31人，占1.2%，大多已預約打第2劑；目前已提供第3劑施打意願及疫苗種類登記表，業者統計後將由衛生局協助安排疫苗接種，以保障公車駕駛員和乘客的防疫安全。

鍾鳴時表示，市府持續要求各公車業者加強場站及車上防疫管理，並不定期抽查清潔紀錄，駕駛員於行車時務必戴口罩，並確實蓋住口鼻，於出車前、返站後確實量測體溫及洗手；車輛以每4小時消毒1次為原則，並針對乘客常碰觸拉環、把手等加強清潔，比照三級警戒規格辦理。

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