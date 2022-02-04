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撕票女建商／先殺人再勒贖！冷血歐陽榕詳寫「犯罪計畫」鬥百警

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲歐陽榕縝密計畫犯下擄人勒贖案，並在短短５小時內完成肢解、棄屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

高雄鳳山知名建設公司總經理盧金惠2003年間遭綁，歹徒向家屬勒贖1200萬元贖金，警方判斷很可能是熟人所為，經跟監埋伏逮捕曾向盧女租過店面的歐陽榕，多次提訊才終於讓他坦承早將盧女分屍，專案檢警在Podcast節目《我在案發現場》中解析偵辦過程，並指出當時還爆發出案外案 ，歐陽榕被指控涉嫌殺害自己妻女詐領600萬元保險金。

2003年4月21日，知名建設公司總經理盧金惠（當年42歲）外出訪友，卻一整晚未返回住家，家屬打手機也連繫不上。由於盧家在鳳山地區屬於望族，兄弟姐妹各自在建築或業界有一片天，哥哥循管道22日一早立即告知當地警方，警方不敢大意，隨即成立反綁架專責小組，果不其然在早上8點多就接到歹徒打來的勒贖電話。

盧家大姊在家接到勒贖電話，歹徒兇狠地說，「盧金惠在我這裡作客，若不相信，車子鑰匙放在聖光醫院的電線桿處，車子停放在麥當勞停車場，可以去看看。我們兄弟在跑路缺錢。10點會再打電話來找盧董。」盧董指的就是建設公司的董事長，也是盧金惠的胞兄，歹徒語畢便掛斷電話，殊不知此時專案警方早已開始監聽側錄。

警方發現歹徒使用的手機是盧金惠的門號，發話地點卻遠在屏東，可見早有準備。細問之下警方還發現聖光醫院就是盧家經營的醫院，員警喬裝陪伴家屬前往鳥松地區麥當勞查看，果然看到盧女的座車就停在外頭，但調閱店內監視器後卻未發現盧女及歹徒身影。

▼盧金惠是知名建設公司總經理，身家相當驚人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

為了爭取時間，警方也指示盧家務必要拖延時間，讓警方有更多的線索。10點多歹徒再次打來，並要求1200萬元贖金時，盧家以籌現金需要時間為由，討價還價降為800萬元，並約定2天後會再來電通知如何交付贖款。此時專案警方分析，雖然歹徒自稱是道上大哥，但卻熟知盧家狀況很可能是熟人犯案，列出了數10名嫌疑人追查，最後認定曾向盧女租店面的歐陽榕最可能犯案。

專案人員趕忙調出資料，發現47歲的歐陽榕曾經是知名造紙公司家工處處長，1996年喪妻、1998年喪女，直到1999年被公司資遣後，就像盧金惠承租了鳳山的一家店面經營「星坊」咖啡店，但經營不善，不到半年就倒閉收場。線報指出，盧女曾經借錢給歐陽榕，且近幾個月有匯了數萬元給歐陽榕，警方懷疑歐陽榕可能因需錢孔急才大膽犯案。

由於肉票生死未卜，警方不敢輕舉妄動，只好先派一組人守在歐陽榕的住處附近觀察，並在對面空屋架設監視器，監控他的一舉一動。不料24日當天歹徒又來電，要盧董事長15分鐘內至他常去的理髮廳接電話，專案人員隨即化身顧客進店內監控，歹徒又打進理髮廳稱交款地點在台南永康，並命令不得在錢袋內安裝衛星定位器，對錶後要盧董明天下午4點30分在家中等電話。

▼擔心肉票盧金惠安危，檢警只能繼續監控歐陽榕住處。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

此時專案警方擔心歹徒與盧女熟識，盧女恐遭撕票，正在研擬各種方案時歐陽榕住家突傳來動靜。現場監控人員發現歐陽榕隔日開著他的吉普車出門，上了中山高速公路後停靠鼎金交流道的速限標誌桿旁，在那黏貼了一張紙，上頭寫了「彰哥：車 直開，經8個紅綠燈。『大流通』超市前等。10分鐘給你， 速！」專案人員判斷那應當是要給家屬看的工作指示，由於擔心打草驚蛇，也不敢將紙條撕下，持續監控著歐陽榕返家。

不料交款當日家屬在家中卻一直等不到勒贖電話，警方擔心已經曝光，專案指揮官當機立斷，下達指令攻堅。員警荷槍實彈衝入屋內時，卻只見歐陽榕一人，並無盧金惠身影，歐陽榕遭捕後堅決否認犯案，辯稱因知道盧女失蹤，才會假冒綁匪向家屬要錢，也不知道盧金惠的下落，檢警只好先將他羈押。

儘管判斷盧女可以已遭撕票，但就算派出最老道的刑事幹員都無法突破歐陽榕，多次借訊仍毫無進展。但警方這時已在他住處浴室排水管採集到微量血跡，專案人員好言相勸「我們只是想找回屍體，你這頂多也是毀棄屍體而已」，盧女胞兄還承諾只要交代妹妹下落，願意提供800萬元作為歐陽榕照顧子女的基金。

歐陽榕沉默許久，自以為聰明的他構築出一番說詞，辯稱他與盧女是男女朋友關係，21日在住處發生性行為後，盧女發現自己另有女友小美，在浴室洗澡時發生衝突後盧女不慎自己滑倒、頭部撞擊到地板磁磚後死亡，為了怕被人發現，驚慌之下才會將遺體肢解，並且其中6袋丟棄在鳥松鄉路邊垃圾集中處，4袋則棄置觀湖山莊後方竹林內。

▼警方找尋4袋屍塊時，發現其中1袋詭異地掛在顯眼竹枝上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

專案警方得知此訊息後，試著想去追回被垃圾車載走的屍袋，不料包含頭顱在內的屍塊已經被焚化爐燒毀。時任檢察官鄧藤墩回憶，當時大批警力前往山區要找尋最後的4袋屍塊，竟看到一個黑色垃圾袋就掛在竹枝上，取下後一打開果真是被肢解的四四方方的屍塊，讓他至今仍想不透為何兇手不將全部屍塊丟在垃圾集中處，反倒留下跡證讓檢警得以找尋。

4袋屍袋打開後，發現有左肋骨、胸骨、2塊肋骨，以集被切成十塊的胸腹部肉塊，最後一袋則裝著肝臟、橫膈膜及腸子等內臟，一共約有18塊，外表都沒有鈍器外傷，但僅憑著18塊完全無法拼湊出一具人形。經過DNA親子鑑定確認是盧女屍體後，終於證實盧金惠確實早被撕票，家屬悲痛萬分下只能將剩餘遺體領回安葬。

此外警方還在草叢起獲肢解用的菜刀、鐵鎚、砧板、美工刀等，歐陽榕的吉普車上也查到俗稱強姦藥丸的FM2 6顆，並在住家內找到犬隻培育計畫表，以及詳細記載擄人勒贖過程的犯罪計畫表，但可疑的是上頭並未記載如何殺害肢解盧女。

▼歐陽榕帶著檢警將屍塊及凶器取出。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

檢警查出，歐陽榕早在3月底就計畫犯案，他購入3張俗稱「王八卡」的預付卡，藉此躲避警方追緝。由於歐陽榕與盧女倆人平時就有交情，盧女在3年內也曾借款給歐陽榕共7筆款項合計50萬元，直到案發前一個月仍有持續撥款。友人指出，盧女近期抱怨有個朋友想跟她借一筆錢去投資，但她並沒同意，懷疑此人就是歐陽榕。

案發前一天歐陽榕利用王八卡撥打給盧女，雙方約在高雄鳥松地區麥當勞碰面，盧金惠不疑有他同意赴約。當日中午歐陽榕見盧金惠未準時前來，還假冒是「百事達」的工作人員，打至建設公司辦公室確認盧女已經出門，隨後就從麥當勞共乘一車將盧女帶返家中。

檢警勾勒出犯罪經過並將兇手起訴後，不料又接獲指控歐陽榕圖謀600多萬元的保險金，多年前殺害自己妻女，並製造出意外假象，行徑宛如是「殺人魔陳瑞欽」的翻版，要求重啟調查。

歐陽榕的妻子石玉華1999年與歐陽榕在大寮中庄村住家中爭吵後，騎機車外出，不久後被人發現陳屍在大寮鄉翁園村的大排水溝，，當時警方判定石女是自己摔落大排水溝溺斃；就讀實踐大學的女兒歐陽妙柔，在校外宿舍不慎從上鋪跌落，休假回家時卻在浴室內溺斃，當時警也也認為應當是受傷後腦部病變昏倒，歐陽榕因此領了600多萬元的保險金，但事隔多年也查無事證，最終仍無法證明是他所為。

▼警方重啟調查後仍難證明歐陽榕有殺害妻女詐保。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

法院審理後，認為歐陽榕與盧女並非男女朋友關係，加上盧女如何死亡的關鍵說詞他隨時間一變再變，發現時間從2分鐘變成10分鐘、20分鐘，發現時還有心跳變成沒有呼吸。供詞經比對後前後不一，且有太多的矛盾之處，法官考量眾多事證，認為盧女根本就非兇手女友，如果是女友失去生命徵象，常理應當是迅速就醫或將遺體慎重安葬，怎麼有可能在5小時內就完成慘忍肢解10大包並棄屍的道理？這非一時害怕所能解釋。

經過8年的審理，2011年法官認為歐陽榕自恃絕頂聰明，一再捏編多套被害人不同死因之版本，避重就輕，也沒有賠償、撫慰家屬的具體作為，將被害人寶貴性命以螻蟻草芥般對待，再再顯示惡性重大至極，已毫無教化之可能與必要，因此依照擄人勒贖殺人罪判處死刑確定。

死者家屬得知判決結果後後氣得用台語咒罵他「做這款歹事死好！」但歐陽榕至今仍關押在牢獄內，身為死囚的他2018年竟罕見出庭，滿頭白髮替林金貴案作證；歐陽榕聲稱有聽聞到林金貴跟獄友討論作案細節，還當庭感謝林金貴教他如何躲過測謊，一番說詞令旁聽席的群眾譁然。

死囚歐陽榕短暫重見天日，但在庭上並無有效證詞，審判長確認他都是聽林金貴跟獄友討論而來，就讓歐陽榕被法警帶離還押看守所內，也讓檢方相當失望。林金貴案高雄高分院在2020年改判為無期徒刑，但又被最高院撤銷，發回更審當中。

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▼死囚歐陽榕目前仍等待著槍決執行當中。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼歐陽榕當庭跟林金貴答謝教他如果躲過測謊。（圖／資料照）

▲▼林金貴7日現身記者會 。（圖／記者宋德威攝）

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