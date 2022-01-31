撕票女建商4／失業男詭辯「她是女友」　百變說詞難逃死刑

▲歐陽榕辯稱盧金惠是自己女友，意外摔倒死亡後才將她分屍丟棄。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

歐陽榕撕票女建商遭起訴後辯稱自己遭警方不當取供，還堅稱盧女是自己在浴室意外跌倒致死，他肢解屍體丟棄頂多是損壞屍體罪，判5年以下有期徒刑，加上認罪算自首還可以減刑，在法庭上針對關鍵盧女死亡過程說詞也不斷改變，經過長達8年的審理，歐陽榕仍遭判處死刑確定，至今仍關押在牢獄當中尚未執行。

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歐陽榕開庭後先是質疑測謊沒有證據能力，再來又反咬檢警非法取供。他稱警察每次問他一句話後，就會將錄音機中斷，等到回答是警察滿意的再繼續錄音，甚至還有跟檢察官講到自己是被矇著眼睛問案，不過他開庭後的自白說詞與警方詢問的出入不大，因此法官並沒有採信他的說法。

前檢察官鄧藤墩律師指出，在偵辦此案時就有特別提示警方，偵訊過程一定要全程錄音、錄影，因為早就料想到歐陽榕上了法庭後會翻供，甚至亂指警方逼供等狀況。至於測謊部分則因為過程皆依程序進行，刑事局當時是派出國內首屈一指的測謊專家來測驗，因此歷次開庭法官仍舊採信了該項測謊報告的證據能力。

儘管在歐陽榕車上有發現FM2強暴藥丸，但由於盧金惠屍塊上並沒有採集到藥物反應，法官認為應當是盧金惠在自願狀況下前往歐陽榕的住家中，才會被殺害。至於盧女是不是歐陽榕的女朋友，儘管兩人有書信來往，但法官檢視後並沒有發現任何濃情密意的字句，雙方通話紀錄也不像正常男女朋友關係之間會定期問候，加上女兒供稱曾有看過父親的同居小美，但從未見過盧女，因此法官並不採信這說詞。

而關鍵的盧女死亡過程，歐陽榕每次的說法都不一致，起先2003年警方偵訊時他說「做完愛後，盧金惠在抽屜內看到我跟小美的合照，一起洗澡時盧女一再質問這件事，我就跨出浴缸不洗了，盧金惠拿水瓢打我後背、往我後腦敲打，我轉身用左手往後甩打盧女，她人往後仰倒頭部撞到浴缸的台階，我聽到撞擊聲不以為意，1、2分鐘後才發現盧女已經昏迷，右後腦有傷痕流了很多血，臉色發青轉黑，我趕快對其施以心肺復甦術，但急救不成，盧金惠就死了」。

後來歐陽榕說詞一再改變，發現時間從2分鐘變成10分鐘、20分鐘，從發現時還有心跳變成已經沒有呼吸，從流了很多血變成輕微流血，從只是出去一下變成到房間看電視、休息，這些供詞經比對後前後不一，且有太多的矛盾之處。

儘管歐陽榕重返現場時有指著浴室的磁磚缺角，稱盧女就是撞到該處才會死亡，當時跌倒時兩個人的腳還有碰觸到；不過法院勘查後發現盧女身高只有158公分，磁磚缺損處距離歐陽榕聲稱他站立的位置卻有170公分，因此認定盧金惠根本無法撞擊到磁磚缺角處，鑑識人員也沒在該處採集到血跡。

此外家屬指證案發當日盧女正處於月經期，同居10多年前夫也出庭作證說盧金惠有潔癖，不會輕易用外面的衛浴設備，過往月事來潮時曾要求過性行為，但盧女從沒答應過。法官考量眾多事證，認為盧女根本就非兇手女友，如果是女友失去生命徵象，常理應當是迅速就醫或將遺體慎重安葬，怎麼有在5小時內就完成殘忍肢解10大包並棄屍的道理，這非一時害怕所能解釋。

經過8年的審理，2011年法官認為歐陽榕自恃絕頂聰明，一再捏編多套被害人不同死因之版本，避重就輕，也沒有賠償、撫慰家屬的具體作為，將被害人寶貴性命以螻蟻草芥般對待，再再顯示惡性重大至極，已毫無教化之可能與必要，因此依照擄人勒贖殺人罪判處死刑確定。

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▼盧金惠屍塊上並未採集到FM2等藥物反應。（圖／記者陳豐德翻攝）

