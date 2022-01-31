撕票女建商1／綁恩人勒贖千萬　百警靠關鍵紙條抓人卻晚了一步

▲歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

高雄鳳山知名建設公司總經理盧金惠2003年間遭綁，歹徒自稱是黑道大哥要跑路，只要家屬乖乖配合交付1200萬元贖款就放人，但警方根據蛛絲馬跡推敲很可能是熟人所為，反綁架專案核心成員王國基在Podcast節目《我在案發現場》中解析偵辦過程，並指出最終盧女遭撕票分屍，絕大多數屍塊都被焚毀，好險有尋獲4袋屍塊才讓家屬得以下葬。

2003年4月21日，知名建設公司42歲總經理盧金惠外出訪友，卻一整晚未返回住家，家屬打手機也連繫不上。由於盧家在鳳山地區屬於望族，兄弟姐妹各自在建築或業界有一片天，哥哥循管道22日一早立即告知當地警方，警方不敢大意，隨即成立反綁架專責小組，果不其然在早上8點多就接到歹徒打來的勒贖電話。

盧家大姊在家接到勒贖電話，歹徒兇狠地說，「盧金惠在我這裡作客，若不相信，車子鑰匙放在聖光醫院的電線桿處，車子停放在麥當勞停車場，可以去看看。我們兄弟在跑路缺錢。10點會再打電話來找盧董。」盧董指的就是建設公司的董事長，也是盧金惠的胞兄，歹徒語畢便掛斷電話，他不知此時專案警方早已開始監聽側錄。

警方發現歹徒使用的手機是盧金惠的門號，發話地點卻遠在屏東，可見早有準備。細問之下警方還發現聖光醫院就是盧家經營的醫院，員警喬裝陪伴家屬前往鳥松地區麥當勞查看，也果然看到盧女的座車就停在外頭，但調閱店內監視器後卻未發現盧女及歹徒身影。

為了爭取時間，警方也指示盧家務必要拖延時間，讓警方有更多的線索。10點多歹徒再次打來，並要求1200萬元贖金時，盧家以籌現金需要時間為由，討價還價降為800萬元，並約定2天後會再來電通知如何交付贖款。此時專案警方分析，雖然歹徒自稱是道上大哥，但卻熟知盧家狀況，因此判定是熟人犯案，列出了數10名嫌疑人追查，最後認定曾向盧女租店面的歐陽榕最可能犯案。

▼建設公司女總經理盧金惠遭綁。（圖／記者陳豐德翻攝）

專案人員趕忙調出資料，發現47歲歐陽榕曾經是知名造紙公司家工處處長，1996年喪妻、1998年喪女，直到1999年被公司資遣後，向盧金惠承租了鳳山的一家店面經營「星坊」咖啡店，但經營不善，不到半年就倒閉收場。線報指出，盧女曾經借錢給歐陽榕，且近幾個月有匯了數萬元給歐陽榕，警方懷疑歐陽榕可能因需錢孔急才大膽犯案。

由於肉票生死未卜，警方不敢輕舉妄動，只好先派一組人守在歐陽榕的住處附近觀察，並在對面空屋架設監視器，監控他的一舉一動。不料24日當天歹徒又來電，要盧董事長15分鐘內至他常去的理髮廳接電話，專案人員隨即化身顧客進店內監控，歹徒又打進理髮廳稱交款地點在台南永康，並命令不得在錢袋內安裝衛星定位器，對錶後要盧董明天下午4點30分在家中等電話。

此時專案警方擔心歹徒與盧女熟識，盧女恐遭撕票，正在研擬各種方案時歐陽榕住家突傳來動靜。現場監控人員發現歐陽榕隔日開著他的吉普車，停靠中山高速公路鼎金交流道上的速限標誌桿上，在那黏貼了一張紙，上頭寫了「彰哥：車 直開，經8個紅綠燈。『大流通』超市前等。10分鐘給你， 速！」專案人員判斷那應當就是勒贖工作指示，擔心打草驚蛇持續監控歐陽榕返家。

不料交款當日家屬在家中卻一直等不到勒贖電話，深怕警方作為已曝光，專案指揮官當機立斷，下達指令攻堅。但員警荷槍實彈衝入屋內時，卻只見歐陽榕一人，並無盧金惠身影。歐陽榕遭捕後堅決否認犯案，辯稱因知道盧女失蹤，才會假冒綁匪向家屬要錢，也不知道盧金惠的下落，檢警只好先將他羈押。

儘管判斷盧女可以已遭撕票，但就算派出最老道的刑事幹員都無法突破歐陽榕，多次借訊仍毫無進展。但警方這時已在他住處浴室排水管採集到微量血跡，專案人員好言相勸「我們只是想找回屍體，你這頂多也是毀棄屍體而已」，盧女胞兄還承諾只要交代妹妹下落，願意提供800萬元作為歐陽榕照顧子女的基金。

歐陽榕沉默許久，自以為聰明的他構築出一個謊言，辯稱他與盧女是男女朋友關係，21日在住處發生性行為後，對方發現他另有女友，在浴室洗澡時發生衝突，期間盧女不慎自己滑倒、頭部撞擊到地板磁磚後死亡，為了怕被人發現，驚慌之下才會將遺體肢解，並且其中6袋丟棄在鳥松鄉路邊垃圾集中處，4袋則棄置觀湖山莊後方竹林內。

儘管其中6袋遺體已被載至焚化爐燃燒，警方仍起出剩餘屍塊，經DNA比對確認是盧女屍體。但經過8年審理，最終法院並沒有採信歐陽榕的說詞，認定他是因為缺錢花用，才會在5小時內將盧金惠殺害、肢解並棄屍，依照擄人勒贖殺人罪判處死刑確定。

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▼歐陽榕遭拘捕到案後起初矢口否認與盧女失蹤有關。（圖／記者陳豐德翻攝）

