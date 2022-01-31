撕票女建商2／屍袋詭吊竹林樹枝　18塊「方正殘軀」難拚人形

▲警方在竹林內找到４袋屍塊，其中一袋詭異地吊在顯眼竹枝上頭。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

建設公司總經理盧金惠財力雄厚，由於待友良善，她資助曾向自己租過店面的歐陽榕，不料2003年4月21日卻遭殺害分屍10袋丟棄，家屬還遭勒贖千萬元。心思狡詐的歐陽榕不敵專案檢警，警方循線找到掛在竹林上的殘餘屍塊，他自始至終都辯稱盧女與他是男女朋友關係，還稱盧女死亡只是意外，謊言卻遭到一一戳破，最終判死確定。

檢警查出，歐陽榕早在3月底就計畫犯案，他購入3張俗稱「王八卡」的預付卡，藉此躲避警方追緝。由於歐陽榕與盧女兩人平時就有交情，盧女在3年內也曾借款給歐陽榕共7筆款項合計50萬元，直到案發前一個月仍有持續撥款。友人指出，盧女近期抱怨有個朋友想跟她借一筆錢去投資，但她並沒同意，懷疑此人就是歐陽榕。

歐陽榕女兒指出，父親投資、經商失敗後，擔心遭避債還購買偽造身分證，且遭大姨媽倒債8、900萬元，生活曾相當困頓，還曾向地下錢莊借錢，2001年為了躲債才從大寮搬到鳥松住處。

檢警查出案發前一天，歐陽榕利用王八卡撥打給盧女，雙方約在高雄鳥松地區麥當勞碰面，盧金惠不疑有他同意赴約。當日中午歐陽榕見盧金惠未準時前來，還假冒是「百事達」的工作人員，打至建設公司辦公室確認盧女已經出門，隨後就從麥當勞共乘一車將盧女帶返家中。

歐陽榕辯稱，他與盧金惠是親密男友朋友關係，當天他與盧女發生性行為後，對方發現他還有一個同居人小美，雙方因此在浴室發生肢體衝突，盧女因意外滑倒後頭部撞擊到浴缸旁的磁磚，又因為當晚收到盧女友人傳給她的簡訊，內容有「妳是不是被綁架了」，為了擔心牽扯命案，才會將屍體肢解，並假裝盧女已經被綁架向家屬勒贖。

▼歐陽榕拎著屍塊搭乘電梯。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方查出歐陽榕從21日下午5點後，就以吉普車載運10袋屍塊，先後棄置在鳥松鄉路邊垃圾集中處4袋、大樓垃圾集中處2袋，由於屍塊太重他還試圖找管理員幫忙，剩餘的4袋則棄置在鳥松觀湖山莊後方的山區竹林內。隨後進行滅證計畫，將分屍現場浴室洗刷、消毒後，載運屍塊的吉普車還開至汽車美容中心進行大保養，確認垃圾集中處的6袋屍塊有被清潔人員清運搬走後，才進一步展開勒贖行動。

專案警方得知此訊息後，試著想去追回被垃圾車載走的屍袋，不料包含頭顱在內的屍塊已經被焚化爐燒毀。時任檢察官鄧藤墩回憶，當時大批警力前往山區要找尋最後的4袋屍塊，竟看到一個黑色垃圾袋就掛在竹枝上，取下後一打開果真是被肢解的四四方方的屍塊，讓他至今仍想不透為何兇手不將全部屍塊丟在垃圾集中處，反倒留下跡證讓檢警得以找尋。

4袋屍袋打開後，發現有左肋骨、胸骨、2塊肋骨，以集被切成十塊的胸腹部肉塊，最後一袋則裝著肝臟、橫膈膜及腸子等內臟，一共約有18塊，外表都沒有鈍器外傷，但僅憑著18塊完全無法拼湊出一具人形。經過DNA親子鑑定確認是盧女屍體後，終於證實盧金惠確實早被撕票，家屬悲痛萬分下只能將剩餘遺體領回安葬。

此外警方還在草叢起獲肢解用的菜刀、鐵鎚、砧板、美工刀等，歐陽榕的吉普車上也查到俗稱強暴藥丸的FM2 6顆，並在住家內找到犬隻培育計畫表，以及詳細記載擄人勒贖過程的犯罪計畫表，但可疑的是上頭並未記載如何殺害肢解盧女。

就在檢方證據蒐集完備，將歐陽榕起訴後，不料後續竟又衍伸出案外案，歐陽榕亡妻家屬控訴，犯下冷血勒贖撕票案的歐陽榕以失去人性，懷疑他可能多年前殺害掉自己的妻女，期盼檢警重啟調查。

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▼歐陽榕帶著檢警將屍塊及凶器取出。（圖／記者陳豐德翻攝）