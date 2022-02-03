高雄髮廊媽確診！4天可傳染期曝　衛生局急喊：顧客要趕快篩檢

▲鳳山經武路一家髮廊店清消畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市防疫記者會在3日召開時，特別點出了其中一名19081的確診者隱匿足跡，同時造成她的的丈夫跟一對兒女也確診染疫，據了解19081是一名40多歲的美髮工作者，現在高雄市衛生局公布足跡，提醒1月28日有前往鳳山區經武路「馨彩創意髮廊」的民眾要特別留意自己身體狀況。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎3日說明，在宜蘭的旅遊當中，在某飯店群聚接觸的群聚，19046、19047以及主要照顧者，小朋友已經確診了11位，連同照顧者就20位，結果昨天也發個案18773在結束旅遊，有跟3位好友聚餐，其中18773在高雄，於可傳染期當中，1/25至髮廊與19081接觸而傳染。

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不過19081在疫調的時候，疑有不實陳述，將進行處分，因為隱匿足跡，導致同住3家人確診，而4人的Ct值也都在20以下，其中19080的丈夫更只有11，病毒量極高。潘炤穎進一步解釋，19081在1月30日有發病有就醫，但是他在發病之後，後續在家庭的接觸上面，有2位發病，分別在2月2日，匡列可傳染期已經是在年假開始放之後。

▲鳳山經武路一家髮廊店清消畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是19081在跟18773接觸之後，在1月28日發現所屬的髮廊就已經停業，應該是已經有警覺，「我們調閱電信足跡以及車辨系統發現，在可傳染期3天之內，這一家人的行動相當相當的少，甚至於年節期間都不外食，自行購置食材回家烹飪，因此在可傳染期間，可以掌握」。

而高雄市疫情中心也公布了 1月28日有前往鳳山區經武路「馨彩創意髮廊」的民眾要特別小心，衛生局匡列的可傳染期1/25至1/28。

▲高雄市3日公布足跡 。（圖／高雄市衛生局提供）