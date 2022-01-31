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撕票女建商5／死囚歐陽榕出庭作證　當庭感謝林金貴：教我通過測謊

▲▼ 林金貴再審今獲判無罪 。（圖／記者宋德威攝）

▲ 林金貴案再審時罕見的讓死囚歐陽榕出庭作證。（圖／資料照）

 記者陳豐德／綜合報導

冷血殺害並肢解女建商盧金惠的歐陽榕，經多年審理2011年判處死刑確定，死者家屬得知消息後氣得用台語咒罵他「做這款歹事死好！」但歐陽榕至今仍關押在牢獄內，身為死囚的他2018年竟罕見出庭，以證人身分替林金貴案作證，聲稱他有聽聞到林金貴跟獄友討論作案細節，還當庭感謝林金貴教他如何躲過測謊，一番說詞令旁聽席的群眾譁然。

高雄男子林金貴，被控於11年前於高雄鳳山地區槍殺一名計程車司機，2010年判處無期徒刑定讞。高雄高分院重啟再審程序後，2018年間改判他無罪，但最高法院撤銷發回，高雄高分院去年底改判林金貴無期徒刑。全案再上訴，最高法院再度撤銷無期徒刑的判決，發回更審。

林金貴案發生於2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機在車上遭乘客槍殺，當時有2名路人有看到兇嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方只好以此畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並花5個月從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。

2018年高雄高分院審理林金貴再審案時，提訊了已經62歲的死囚歐陽榕出庭，由於檢方在卷宗內發現2009年警方提詢歐陽榕的筆錄時，歐陽榕曾說有在獄中聽到林金貴跟同房獄友討論如何犯下王姓計程車司機案件的過程，因此特別傳喚關鍵證人歐陽榕出庭，要釐清清楚事件真相。

罕見離開死牢重見天日的歐陽榕，當天穿著白色POLO衫、深色長褲，並且戴著手銬、腳鐐，在法警戒護下出庭；他還作證稱當時偵訊的內容沒有言過其實，因為林金貴2007年被收押後就關在他隔壁，放封期間就聽到林金貴跟同房的2位犯人在聊天，並且提到上車地點等作案過程，但林金貴並未直接跟他說。

檢方針對到底如何聽到林金貴討論等關鍵細節詢問時，歐陽榕就推託其詞，還說要問當事人才會知道。不料歐陽榕轉向林金貴跟他道謝，稱「謝謝他教我怎樣通過測謊」，並說還有把這方法教給很多同學，同學都有通過（測謊），但林金貴律師對此說法相當不滿意，指出歐陽榕測謊時林根本還沒入獄，雙方還爆發了一番唇槍舌戰。

死囚歐陽榕短暫重見天日，但在庭上並無有效證詞，審判長確認他都是聽林金貴跟獄友討論而來，就讓歐陽榕被法警帶離還押看守所內，也讓檢方相當失望。林金貴案高雄高分院在2020年改判為無期徒刑，但又被最高院撤銷，發回更審當中。

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▲歐陽榕當庭答謝林金貴教他怎麼通過測謊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

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