年後減重快看！過年爽吃體重機爆表　正妹營養師曝「享瘦5密技」

▲陳宜璇營養師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

經過除夕到大年初三，民眾應該吃了不少年菜或零食，大年初四開始可能就要面臨「減重」問題，到底過年期間吃進了多少熱量，現在營養師把過年常吃的年菜與零食的熱量一次大公開，現在民眾就可以算算，初四開始要怎麼還債了，營養師陳宜璇還透露了「享瘦5密技」。

目前在高雄王祚祥肝膽腸胃科診所服務的陳宜璇營養師，她公開了過年期間，民眾常吃的年菜與零食的熱量，透過圖表來讓大家知道過完年後，得要還多少債，像是鰻魚米糕每100公克就有264卡的熱量、佛跳牆每一百公克有160卡，紅燒蹄膀100公克為190卡。

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▲過年減重認識你的食物敵人 。（圖／陳宜璇營養師提供）

▲過年減重認識你的食物敵人 。（圖／陳宜璇營養師提供）

在零嘴方面，蠶豆酥每24公克就有100卡熱量，鈉含量也來到43mg，牛軋糖每21克就有100卡的熱量，大魔王應該是花生糖了，18克就能達到100卡的熱量，雖然羊羹的熱量要35克才到100卡，不過它的含糖來到16克。

大年初四開始有想要減重的民眾，陳宜璇營養師提醒，沒事要多喝水、選擇原型食物，像是蕃薯、蔬菜，同時要規律作息，多走動，另外飲食習慣也要改變，先吃蔬菜，多攝取優質蛋白質以及好的澱粉。

▲過年後想減重可以改變進食順序 。（圖／陳宜璇營養師提供）

▲過年後想減重的5個秘技 。（圖／陳宜璇營養師提供）