新北一家3口確診！醫疑檢疫旅館是感染源再傳家人　陳其邁說話了

▲高雄市3日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

新北一家3口陸續在高雄確診發病，不過現在到底是誰傳染給誰，事關重大，因為要去追溯感染源頭，國內醫師沈正男懷疑是父親在隔離旅館被感染？高雄市長陳其邁表示還在進行基因定序，目前還不能夠確定的對外給予答案。

3日高雄防疫記者會當中，陳其邁又被大家詢問到關於新北一家3口確診，到底是誰傳染了誰？國內醫師沈政男在臉書寫下懷疑是在隔離旅館，他說：「最值得注意是桃園有一家四口染疫，而源頭是中國大陸返台親人，在旅館檢疫期滿後發病。這樣的狀況最可能是在檢疫旅館中被感染，並後續感染家人，由此可以聯想，高雄國中生一家三口的家庭群聚，很可能也是類似的感染劇本」。

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沈政男醫師推論：「今天全部是匡列中確診，其中，高雄那位國中生，在父親確診後，母親也確診了。這要告訴我們什麼？哥的價值就在這裡展現了。國中生在1月25日以前，乃跟母親住在新北，當天南下，經過台中，於1月26日到高雄，而，注意了，父親是在高雄進行旅館檢疫，這天才與國中生及母親會合。試問，母親與國中生老早在一起，後來才見到父親，卻是最晚發病，這代表什麼？是不是更能證明，感染源是父親？因為，如果是國中生，那麼他跟母親在一起那麼久，母親早就發病了，不至於晚於父親」。

對此陳其邁回答：「跟大家報告，國中生一家3口，基因定序還沒有出來，但是ct值下降，應該是新感染，應該是接觸家人之間的接觸」，但是感染源頭是否為父親，陳其邁不太願意這樣來斷定，因為確診父親是在1月10日從大陸返台，雖然經過14天的隔離，但是他們聚會同遊的時間，是在「自主管理期間」，不排除有陰轉陽的可能。陳其邁強調感染源是否為父親，還要更多證據。

陳其邁進一步解釋：「當然不管是家人之間的感染也好、或者是在社區的感染也好，這個其實都不是他們願意的，所以我也在這裡跟大家來做說明。我們疫調的目的是希望說，能夠把可能的傳播鏈有幫他找到，所以我們的目的是追感染源，或者匡列可能的接觸者。所以我們假如有證據或者是從大流行病學更多的資訊的時候，我們再來做判斷，這樣會比較好」。

▲高雄市2日防疫記者會，公布1家3口的足跡 。（圖／高雄市政府提供）