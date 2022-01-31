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撕票女建商3／殺人魔陳瑞欽翻版？家屬控冷血歐陽榕為600萬殺妻女

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲歐陽榕遭指控涉嫌殺害妻子、女兒詐領保險金。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

歐陽榕由於被斬斷金流，2003年間計畫殺害分屍女建商盧金惠，並向家屬勒贖千萬元，檢警尋獲剩餘屍塊後，勾勒出犯罪經過並將兇手起訴，不料竟然爆發出案外案，家屬指控歐陽榕圖謀600多萬元的保險金，多年前殺害自己妻女，並製造出意外假象，行徑宛如是「殺人魔陳瑞欽」的翻版，要求重啟調查。

檢警調出多年前的資料，發現歐陽榕的妻子石玉華1999年間詭異身亡，當日她與歐陽榕在大寮中庄村住家中爭吵後，騎機車外出，不久後被人發現陳屍在大寮鄉翁園村的大排水溝，當時警方判定石女是自己摔落大排水溝溺斃，以車禍意外結案。

案發後，石女的親戚質疑是歐陽榕的毒手，為此雙方爆發嚴重的口角衝突，內容甚至涉及恐嚇，歐陽榕為此還提出控訴並勝訴，當時儘管家屬有所懷疑，但由於保險公司及警方都沒有確切證據，歐陽榕領了500多萬元的保險理賠金，不料妻子死後隔年又發生意外。

歐陽榕就讀實踐大學的女兒歐陽妙柔，在校外宿舍拿東西打牆上的壁虎時，不慎從上鋪掉落地面、頭部腫脹，原本判斷沒有大礙，但休假回家卻在浴室內溺斃。警方當時獲報後進行現場勘查，認為應當是受傷後腦部病變，才會導致女兒洗澡時突然昏倒才會在浴缸溺死，判斷沒有他殺嫌疑，後續歐陽榕也藉此領了100多萬元的學生平安保險金。

在盧金惠分屍案爆發後，石女家屬憤而指控，依照歐陽榕如此殘忍、變態的程度，都能犯下分屍勒贖案了，殺害妻女、圖謀保險金等事也一定幹得出來。警方思索後也認為真有此可能，「詐保殺人魔」陳瑞欽由於簽賭失利，就曾謀殺2任配偶、親生子與2名養子，藉此詐領保險金高達3800萬元，檢警試著重啟爐灶展開追查。

專案警官王國基指出，由於當時檢察官相當慎重，他們當時調閱保險公司資料及車禍資料試著找尋疑點，但石女的機車車損照片並無異樣，無法證明是遭人撞擊後石女才會掉進排水溝溺斃，至於歐陽妙柔部分，由於第一現場是在校外宿舍，勘驗第二現場浴室相關資料也毫無所獲，母女遺體也早已安葬，難以獲得進一步的跡證。

時任檢察官鄧藤墩律師表示，他認為依照歐陽榕冷靜、縝密的犯案模式，確實真有可能殺害妻女詐領保險金，但事隔多年舉證困難，實在無法證明歐陽榕涉案；王國基則持反對看法，他認為雖然歐陽榕確實冷血，但應當還不至於殺害掉自己老婆及骨肉相連的女兒，並說明當時警方已經盡力找尋證據，但仍無法有所突破。

而就在起訴後，針對盧女撕票後歐陽榕也被送到了刑事警察局進行測謊，當時共問了他三個問題，分別為「你有沒有殺害盧金惠」、「本案你有沒有殺害盧金惠」、「你有沒有騙說盧女是在和你性交中死亡」，歐陽榕依程序都回答沒有，卻呈現出有不實反應的情形，不料後續開庭時歐陽榕還想抵賴這沒有證據能力，甚至咬說警方非法取供，不過仍被法官打臉，最終判死確定。

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▼歐陽榕犯案前都會撰寫完整計畫，心思相當縝密。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

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