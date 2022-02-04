「我是不小心」砍債主遭奪刀竟猛撞熱心麵攤　投案詭辯讓人拳頭硬了

記者陳豐德、陳宏瑞／高雄報導

高雄彌陀一名蘇姓男子不滿年前被國中好友催討9千元，竟當街追砍友人，友人嚇得躲進麵店後，蘇男還試圖拿刀追進店內，遭老闆拿椅子驅離，不料蘇男駕車離去時高速衝撞老闆及2名無辜路人，蘇男事後主動向警方投案，他竟辯稱是「過於緊張才撞到」，事後還以2萬元交保，讓老闆家屬難以置信，PO網質問公權力何在。

▲高雄彌陀一名男子不滿年前被討債，撞向店家還辯稱是不小心。（圖／翻攝自爆料公社）



警方調查， 21歲蘇姓男子與遭追砍的22歲葉男彼此是國中同學，3年前蘇向同學借了1萬多元，但仍有9千元未還。俗話說「欠錢不要欠過年」，同學因此在年前29日上午10時許前往討債，但卻引發蘇男不滿，持刀在彌陀區中正路上追砍同學，葉男腰部受刀傷後躲進路旁麵店內求救。

透過監視畫面，當時麵店老闆吳姓男子見狀出面勸架，並拿起椅子護身，蘇男被奪刀後，見狀況不妙急忙衝出店外上車。擔心蘇男會折返老闆守在店外，見義勇為的路人也拿起畚箕當武器，下一秒蘇男卻駕駛轎車高速撞向他們，造成老闆及另名謝姓婦人受傷，路人趕緊通報救護車到場急救，所幸無生命危險。

▼麵攤老闆大、小腿傷勢嚴重。（圖／翻攝自爆料公社）



蘇男並未下車察看隨即駛離，事後主動前往彌陀分駐所投案說明，並辯稱自己是因為過於緊張才會撞傷他們，全案訊後依殺人未遂、傷害、毁損移送橋頭地檢署偵辦，蘇嫌事後獲2萬元交保。

家屬在臉書社團《爆料公社》PO文說，麵攤老闆就是她的公公，公公受傷嚴重仍在醫院，被撞到騎機車的阿桑現在也還躺在病床，但這個壞人卻可以用2萬元交保出來，汽車也沒有扣押。

家屬斥責「真的不懂，我家人是無辜，我們家人不認識你們，砍人砍到我家來，我公公拿椅子防衛，卻被莫名其妙開車撞飛，連騎車停在那邊的客人也被撞，蓄意開車撞人的還可以交保，真的是在不知道怎麼辦案的！」

▼同學躲進麵店後蘇男在外叫囂，隨後就衝進店內。（圖／翻攝自爆料公社）



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