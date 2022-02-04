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衛福部衛生業務考核宜縣6大類全獲獎　再奪14獎

▲▼宜縣衛生業務考核獲中央肯定再奪14獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜縣衛生業務考核獲中央肯定再奪14獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

全球COVID-19疫情嚴峻，宜蘭衛生局除了卯足全力在防疫工作；另一方向，也持續致力於公共衛生業務之推動。經衛生福利部評定，2020年共榮獲14項獎項，並已獲衛福部長陳時中部長頒發綜合獎。宜蘭縣再獲14座獎，縣長林姿妙肯定衛生局的努力，也感謝縣民配合，共同為健康一起打拚。

▲▼宜縣衛生業務考核獲中央肯定再奪14獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭衛生局表示，衛福部每年針對八大類衛生業務進行評比，2020年度因疫情影響僅評比6大類，而宜蘭縣在各類評比均獲佳績，整體的綜合獎較前一年再進步，榮獲第3組第2名；在6大類獲獎部分:衛教宣導類優等獎；保健類優等獎；食品藥物類優等獎；心理及口腔健康類優等獎；長期照顧類第3組第2名；照護類第3組第3名。

衛生局指出，在保健類方面，2020年為拯救生命的4癌篩檢大約有將近10萬人受檢，因此及時找出癌症180人、癌前期病變970人，成功挽回1,150人的健康。另針對2019學年度國一女生，計有1,693人完成HPV疫苗接種，接種率達90.1％。另外，積極與跨局處聯合稽查，落實菸害防制法規，降低公共場所二手菸害；運用「以人為中心」的介入服務，推動「身體活動」及「均衡飲食」創新策略，達到健康體位及促進健康之目的。

在食品藥物類方面，衛生局不斷強化把關與監督，且積極推動各項食安改革、藥政管理及檢驗政策，績效獲得分組冠軍。並進一步整合藥師公會、社區藥局、醫療院所及衛生所藥師，連結醫療機構，提供民眾在地化、個別化藥事服務，且將藥事照護服務帶入長照機構，透過醫藥合作與轉介模式，達成醫療院所與社區藥局對個案的無縫接軌服務，因此獲得藥事照護楷模獎肯定。

在心理及口腔健康類，衛生局強化心理諮商服務及心理健康、精神照護工作， 使得2020年自殺標準化死亡率能較前一年下降（2018年每十萬人口15.4人，下降至2020年13.5人）。

在長期照顧業務及照護類方面，衛生局長照所持續建置社區整體服務體系、失智症社區照護服務、提升照顧服務員成長率，及辦理複合式夜間災害演練、機構評鑑督考等，以維護宜縣護理機構品質及保障住民安全等，表現優於中央考核標準。

宜蘭衛生局長徐迺維表示，公共衛生業務服務範圍自出生到死亡，舉凡與民眾健康息息相關的事項全都是業務範圍。衛生局為強化中央、地方衛生政策的連貫性及執行成效，訂定獎勵及督導考評機制，把有限資源發揮最大效益。此次成績除了衛生局所同仁共同努力外，也因為有縣府及醫療團隊、12鄉鎮市社區衛生促進會與保健志工夥伴共同協力合作，一起為縣民健康把關，拚出宜蘭好健康的願景。

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