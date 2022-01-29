礁溪長榮鳳凰爆5人群聚延長封館　今復業客房安排「梅花間」

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店全面清消後於29日復業，並以「梅花間」減少房客接觸機會。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

23日爆發員工群聚感染的礁溪長榮鳳凰酒店，24日起閉館3天及經連日來的清消，甚至再延長封館時間後，今（29）日再復業，復業前，長榮鳳凰所有員工除進行PCR篩檢，復業後客房安排是採取「梅花間」，減少房客間的接觸，全館231間客房，控制開放數以不超過100間為限。

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礁溪長榮鳳凰酒店23日以來，共爆發5人確診，23日長榮鳳凰配合衛生單位，對所有顧客與同仁PCR，檢測結果皆為陰性。另酒店並自主提高防疫規格，除23日、24日兩天進行全館內外徹底專業清消、26日、28日再安排兩次全館專業清消。

礁溪長榮鳳凰酒店表示，之前，為了和大家一起平安迎向新年，才決定延長封館時間，29日復業前，所有員工再進行PCR篩檢；復業後，館內餐飲僅開放桂冠自助餐廳提供早餐、晚餐服務，以及宴會廳提供訂席桌菜服務，惟煙波亭火鍋及鳳凰軒港式料理暫停營業。復業後客房安排是採取「梅花間」，減少房客間的接觸，全館231間客房，控制開放數以不超過100間為限。另調整休閒設施之營業時間（詳情請見官網公告），以將防疫做到最完善。

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