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快訊／一家3人宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

▲宜蘭新增外縣市母子3人宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供）

▲宜蘭新增外縣市母子3人宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供）

宜蘭衛生局28日傍晚公布高雄市確診案18703、1849、1860號在宜蘭足跡，屬於長榮鳳凰群案一家3人，一同到過清水地熱、金車水產、奕順軒等地，衛生局表示，民眾如曾於特定時段與確診者出入相關場所時間重疊，請務必進行自我健康監測。如有疑慮，可利用社區篩檢站儘速採檢；如出現症狀，請儘速就醫。

宜蘭衛生局28日傍晚公布外縣市確診案足跡如下：

1/15
13:45~14:30 阿娘給的蒜味肉羹（宜蘭市泰山路239之1號）
21:00 幸福yes三館羅東民宿（羅東鎮浮崙巷22號）

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1/16
10:30~11:30 清水地熱公園（大同鄉三星路八段501巷150號）
16:00 礁溪長榮鳳凰酒店（礁溪鄉健康路77號）

1/17
12:45~13:50 潭酵天地觀光工廠（礁溪鄉潭福路25號）
14:20~15:10 金車生技水產養殖研中心（礁溪鄉淇武蘭路162-13號）
15:30~16:00 奕順軒-礁溪店段（礁溪鄉礁溪路五段96號）
17:00 礁溪長榮鳳凰酒店康
1/18 11:00 退房返家

宜蘭衛生局指出，28日新增外縣市確診個案來宜蘭的足跡，為案18703、18749、18760號等母子三人，他們曾於1月15日至18日開車到宜蘭住宿旅遊，而發病期程與之前某飯店之確診者日期相近。由於他們來宜蘭縣的相關足跡已超過10天以上，依病毒可存活期程推算，相關處所只需再完成一次清潔消毒工作後，即可恢復使用。而相關地區因之前外縣市案18348號之足跡及某飯店群聚案，已於1月23日至25日完成社區篩檢，目前採檢的報告為陰性。

另外，27日再次進行某飯店自主健康管理之員工的後續採檢，計完成213人，其PCR報告均為陰性。另外於1月19日至22日居住於該飯店之旅客人數約643人，已於日前提供疾病管制署轉知相關縣市進行追蹤關懷；另28日接到指令，再轉呈1月14日至18日居住於該飯店之旅客名單約513人，目前正上傳中。

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