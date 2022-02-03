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年後轉職怕被現任公司盯上？　求職達人曝「超神3招」無縫接軌

年後多半都是轉職潮，但大部分人憂心前任與未來公司的尷尬關係。（翻攝自Pixabay）

▲年後多半都是轉職潮，但大部分人憂心前任與未來公司的尷尬關係。（圖／鏡週刊翻攝自Pixabay）

圖文／鏡週刊

年後多半都是轉職潮，不過台灣職場就像男女分手一樣難搞，轉職不僅怕與現任公司關係處不好，更怕騎驢找馬又被公司人盯上；對此，就有達人教學3招，年後轉職請假去面試等最佳方法，讓想轉職的人不再為現任與新歡關係搞得這麼尷尬。

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不少人多半都是在直選轉職，希望能在不著痕跡下無縫接軌下份工作，但是又卡在沒離職不能三天兩頭就請假去面試，就有求職達人「職來直往Miss 莫莉」提供妙招，就為大家整理重點3招讓想年後轉職的人參考參考。

1.透過人脈積極物色新工作

「好職缺」多半都是靠介紹，透過主動頭履歷來說，若能動用人脈在好不過，每個國家都差不多，自己去投遞的，大多很難講，加上公司也很怕用錯人，沒有人敢介紹豬隊友砸壞名聲，所以通常透過人派介紹工作，通常機會更大。

2.找信任的獵人頭合作

找信任的獵人頭合作也是個方法，且要找個口風緊，且不輕易洩漏你現階段的求職意向。

據了解，獵人頭公司中高階的顧問推薦的缺，大多薪水不錯，這種職缺大多是優秀到很難找或基於機密才花錢外包的；不過，像是派遣這種的缺，就大多不是什麼好工作了，因為這種工作講難聽一點就是流動率太高才花錢請獵才公司的。

3.透過昔日好戰友、前同事關係鋪路

打探前公司同事與主管他們後來都去哪裡，特別是混得很好的哪種，或是昔日老戰友關係不錯的前同事，大多會基於過去情誼，幫你直接丟現職公司履歷，相信大家都有同事介紹來介紹去的經驗，或者是前同事變成現在的同事，這招最大優點就是因為共事過，知道彼此人品和能力，容易卡到好位置。


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