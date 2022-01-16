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親子

婆婆跟鬼一樣　她「後悔結婚」認：不是幸福的開始，是夢魘

1名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」抱怨婆婆難相處。（示意圖／unsplash）

▲1名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」抱怨婆婆難相處。（示意圖／CTWANT／unsplash）

圖文／CTWANT

婆媳之間的相處是自古以來女人們永遠的課題，1名新手媽媽15日在臉書社團「靠北婆婆2.0」抱怨婆婆難相處，自從兒子出生後更是一直對自己養兒方式意見不斷，讓她崩潰直言，「結完婚不是幸福的開始，是夢魘。」

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文抱怨婆婆表示，自己懷孕前婆婆就先聲明自己身體不好，沒辦法幫忙帶小孩，女網友也欣然接受。豈料，兒子出生後竟是惡夢的開始。原PO說道，雖然婆婆在懷孕期間並未過問太多，但是自從生下孩子之後，每到餵奶時間，婆婆都會衝第一進房間搶著餵奶，讓她相當不高興；而女網友坐月子時正值夏天，婆婆自己穿著單薄，卻不斷指責原PO讓孫子穿太少，要她替小孩加衣服，眼看兒子被包成肉粽，加上自己親餵母乳睡眠不足，種種況狀加起來讓女網友心中不滿的情緒逐漸累積，最後忍不住跟婆婆互嗆，才終於讓對方稍稍收斂。

豈料，穿衣服的事情解決之後，婆婆又對兒子的副食品有意見。原PO解釋因為兒子有異膚，飲食需格外注意，但婆婆卻相當堅持要女網友煮副食品的米粥時放高麗菜再加鹽巴，並表示這樣寶寶比較不會打嗝，但女網友此前曾詢問過醫師，對方也建議最好不要另外放鹽，就連配方奶中也有鈉成分，不需要額外添加，因此並未照婆婆的話做，惹得對方臭臉相向，婆媳關係更加惡化。

女網友表示，婆婆控制慾相當重，不斷對夫妻倆的育兒方式指手畫腳，還經常舉例自己從前帶小孩的事項出來佐證，讓她無法接受，原PO認為，現今科技進步，過往許多訊息皆已過時，面對婆婆的碎碎念，使她更加不滿，「丟掉你那像阿嬤裹腳布又臭又長的落伍資訊，適時更新知識、常識OK？！」

原PO說道，自己和老公在家也常與婆婆溝通，但只要涉及小孩，婆婆就變得不可理喻，「只要是我兒子的事，婆婆就變成語言障礙與智能障礙無限鬼打牆；重複同樣的事，不照做（就）擺臉色給你看，情緒勒索。」長時間下來讓女網友感到身心俱疲，夫妻倆在討論後決定搬出去住，婆婆知道後才立即停止所作所為，但女網友和丈夫仍決定搬家，並為第二胎做準備。

文末，女網友也語重心長寫道，未來自己的兒子結婚後，她也希望孩子們能搬出去住，「做不到把媳婦當女兒，至少不要為難媳婦，也不要無理對別人家的寶貝女兒，互相尊重。」

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