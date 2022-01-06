11年輕人上門討「免錢飯」稱執行任務　店家好奇發問釣出驚人真相

▲一名礁溪餐飲業者遇到11名年輕人以做公益為由，上門討免費餐。

圖文／鏡週刊

一名礁溪餐飲業者在臉書社團「爆料公社」指出，店裡突然來了11名年約20幾歲的年輕人，詢問店家能不能免費提供餐點，自稱在「執行任務」，表示吃飽飯後要「做公益」，但業者不信，將此事po上網藉此提醒其他店家，有網友認為「可能是詐騙集團訓練班吧！想先從騙吃騙喝開始練習」，業者事後也補充說：「他們後來走到對面的甕窯雞了，甕窯雞有答應他們用餐。」

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該名業者po出一張監視器畫面截圖，在「爆料公社」中好奇發問有沒有礁溪的店家遇到同樣狀況，他透露2日當天11名年輕人到店裡，說他們正在執行一項任務，就是身上不可以帶錢，要找店家供免費餐，用餐完後要去做公益，店家若有其他需求也可以跟他們反應，但是po文的業者懷疑對方騙吃騙喝，因此po文提醒大家留意。

網友一面倒認為年輕人的動機不單純，紛紛表示「可能是詐騙集團訓練班吧！想先從騙吃騙喝開始練習」「騙校ㄟ，打著做公益的名號 然後騙吃騙喝！真正的公益團體會做這種事嗎？」。

還有網友提到，去年年底有5名年輕人也以不能花錢為由，自稱在家樂福辦活動，想讓來家樂福的人感到快樂，向民眾借90元繳停車費，但事後向家樂福查證，卻遭到否認，並表示也不認識這群年輕人。



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