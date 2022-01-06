　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11年輕人上門討「免錢飯」稱執行任務　店家好奇發問釣出驚人真相

一名礁溪餐飲業者遇到11名年輕人以做公益為由，上門討免費餐。

▲一名礁溪餐飲業者遇到11名年輕人以做公益為由，上門討免費餐。

圖文／鏡週刊

一名礁溪餐飲業者在臉書社團「爆料公社」指出，店裡突然來了11名年約20幾歲的年輕人，詢問店家能不能免費提供餐點，自稱在「執行任務」，表示吃飽飯後要「做公益」，但業者不信，將此事po上網藉此提醒其他店家，有網友認為「可能是詐騙集團訓練班吧！想先從騙吃騙喝開始練習」，業者事後也補充說：「他們後來走到對面的甕窯雞了，甕窯雞有答應他們用餐。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名業者po出一張監視器畫面截圖，在「爆料公社」中好奇發問有沒有礁溪的店家遇到同樣狀況，他透露2日當天11名年輕人到店裡，說他們正在執行一項任務，就是身上不可以帶錢，要找店家供免費餐，用餐完後要去做公益，店家若有其他需求也可以跟他們反應，但是po文的業者懷疑對方騙吃騙喝，因此po文提醒大家留意。

網友一面倒認為年輕人的動機不單純，紛紛表示「可能是詐騙集團訓練班吧！想先從騙吃騙喝開始練習」「騙校ㄟ，打著做公益的名號 然後騙吃騙喝！真正的公益團體會做這種事嗎？」。

還有網友提到，去年年底有5名年輕人也以不能花錢為由，自稱在家樂福辦活動，想讓來家樂福的人感到快樂，向民眾借90元繳停車費，但事後向家樂福查證，卻遭到否認，並表示也不認識這群年輕人。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
國中小女友擔心懷孕說漏嘴　男揪未成年嘿咻激戰全曝光
【全文】拖欠薪資飆罵髒話霸凌　資深藝人郭美珠遭控惡老闆
刑事局掃蕩非法機上盒　逮11嫌侵權金額近10億元

【你可能也想看】

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了　他分享救援歷程全場淚崩

►野生黑熊深夜突造訪　屋主「要求一件事」...牠竟乖乖照做

►動物寶寶為何不早點見客？　動物園曝：野生動物存在「殺嬰行為」

►一起飛上天！薩摩耶跟導演爸玩飛行傘　淡定模樣網讚：冒險系萌犬

►每餐故意「留一顆飼料不吃」　三花貓超可愛理由暖哭網友

►拍到街貓「踩著別人往上爬」瞬間　中間喵呆萌表情成亮點

►虎斑喵玉米整根啃　2同伴傻眼貓咪：我有點擔心這孩子沒問題嗎？

►謝謝你救了我！袋鼠凍僵呆站冰冷湖中　「獲救後反應」暖哭網

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山　主人淚吻：最後一次冒險

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
嘉義2車對撞「竟變道路藝術」　網驚：不可思議的平衡
Omicron襲台！　第三劑怎選「10大QA」一次看
高端搶翻了！醫揭「1原因」證實：已經打完了
義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解
歌友會大媽不怕！　比YA自曝：昨天才去南投
一代傳奇劉媽媽苦撐　夜店一切為六「還是租不掉」
「歌友會800人跨年現場」影片曝！人多嗨到爆　距離近到要側身
日本都市傳說襲台！　「手機桌布換成她」招財又爆桃花
快訊／女清潔工「歌友會打麻將」畫面曝！牌咖距離極近危險了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一次見男友媽…她突拋「神扯問題」妹子僵住　過來人狂勸分手

13人公司「元旦爽放47天到過年」　老闆工資照發曝原因

買樂透「獨得4680萬」　他淡定上台曝：不是第一次

歐美現「Delmicron」新型變種病毒？　前台大醫：別再自己嚇自己

喵喵叫有人會生氣「我的天都是黑的」　橘貓歷經苦難終於遇到愛

家裡紙箱全咬爛超怒！他罰站貓女兒　見「眼角泛淚」瞬間氣消

有8個阿嬤？　尖臉萌橘給「熱炒店朋友養1個月」…回來暴肥變大叔

再為浪浪送暖！莊智淵「捐2800kg飼料」　盼早日找到溫暖的家

殘忍盲盒郵寄活狗貓　被發現已「屍橫遍野」沒呼吸　快遞公司回應

立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了　他分享救援歷程全場淚崩

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

統一獅10日展開訓練　胡金龍1月中報到

席捲手機桌布！美輪明宏是誰？　86歲比女人還美「解密日本傳奇人物」

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

快速圍堵疫病！新冠疫情闖防線　蘇貞昌：目前還沒有潰堤

黃竣民／都2022年了　國軍仍靠「伙食」招兵買馬！

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

Lexus NX賣爆！賓士GLC休旅車還不改款　老司機急了：動作快一點

嘉義民雄2車相撞「各自兩輪離地」　網驚：不可思議的平衡

生活熱門新聞

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

北捷「乘客都不拉」他驚呆　台北人爽笑

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

快訊／桃機清潔公司800多員工採檢結果出爐

確診者曾去過七星潭、山度空間

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

「養小孩每個月才2萬！」他批鄉民誤導大家不敢生

基本工資調漲慣老闆1招降薪　網看傻

全台連下2天！明最低溫有望迎雪　下波更凍探10℃

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！啟動3項緊急措施

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

台積電掛721元買22張　網封大學長

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面