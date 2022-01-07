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不這樣幹是「社畜之恥」　老鳥丟一句話他傻了：有夠衝擊

（示意圖／翻攝自pohtoAC）

▲女同事說「上班不大便，是社畜之恥」讓原PO超衝擊（圖為示意圖／CTWANT／翻攝自pohtoAC）

圖文／CTWANT

上班工作壓力大，不少人都會有自己的方式去忙裡偷閒，最近一位網友就在社交平台「Dcard」發文，他表示，自己進公司4個月，發現一個神奇的現象，那就是同事們在上班時，總是會消失一段時間，不在位置上，直到後來才知道，原來同事們都用自己的方式去偷懶，其中一位前輩甚至丟出一段金句給他，他聽完後便直呼：「有夠衝擊。」

一名網友在「Dcard」發文，他表示，自己進了公司4個月，發現相當神奇的現象，那就是同事們會在早上或是下午時突然消失一段時間，不過也不知道去了哪裡，總之就是不在位置上。

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直到某天，原PO肚子痛跑去上廁所，突然聽到一旁有清痰的聲音，他馬上認出那就是其中一位女同事，直到後來跟對方比較熟了就問她：「腸胃是不是不太好？」結果她回應：「其實都是去裡面滑手機殺時間（順便大便），一坐大概就是30分鐘。」

女同事後來還丟出一句話，那就是：「上班不大便，是社畜之恥。」原PO表示，當時聽到後覺得超級衝擊，另外他還發現，男同事們時不時會去抽菸，每次的時間約是20分鐘，且次數算多，種種現象令他相當納悶：「我們是坐辦公室的普通上班族，忙起來也是會開不完那種，但不知道為什麼他們總是很能游刃有餘的掌握時間。大家真的都會上班大便順便滑手機嗎？」

貼文一出，引起許多上班族的共鳴，大家紛紛留言：「身為上班族不大便，可恥」、「一天偷半小時，一個月22天就偷11小時了」、「你付出勞力獲得的薪水一點也沒有賺到，只有在上班大便才算賺到，每天大便20分鐘，一個月就有將近7小時，現大現賺」、「大便還有薪水拿，不大嗎？」。

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