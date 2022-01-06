突收前任私訊該和老婆說？　過來人揭「慘痛經驗」淚喊：註死的

▲一名網友收到前任私訊，不知道該怎麼辦。（示意圖／CTWANT／pixabay）

圖文／CTWANT

前任突然傳訊連絡，是否該讓現任伴侶或配偶知道？一名已婚的網友日前突然收到前女友傳訊表示自己很「後悔、孤單」，讓他不知道該怎麼辦，也不知道是否該和老婆說。一名過來人看到貼文後，分享了自身經驗，不論是坦白、隱匿或是直接電話開擴音，最後的下場都是「註死的」。

一名網友在PTT上發文透露，前女友突然密他，說了一堆很後悔、孤單等話語，讓他不知道該如何處理，「我該和老婆說她密我嗎？還是就已讀不回就好？ 然後刪掉訊息咧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名過來人看見貼文後，分享了自己的經驗，並直接點出遇到這種事「做什麼都不會對」，第一次他遇到這種情況，他選擇誠實跟現任女友A講，沒想到竟被對方罵智障，「她寧可完全不要知道有前女友存在，覺得我主動告知是在炫耀很有女人緣」。

後來A變成了前任，也來密他，因為有了前車之鑑，這次他選擇刪除、封鎖、當沒事，沒想到被現任女友B發現後，「結果反而一直質問為何要刪，到底講了些什麼，是不是有鬼，為什麼不主動告知，刻意不給知道一定有鬼，封鎖一定只是做個樣子，根本換個帳號繼續交流，一樣吵翻天」。

女友B變前任後也私訊他，這次他選擇直接開擴音，「在現任旁邊，直接打給前任，用最惡毒最粗暴地語言，請她不要再從任何管道發訊息給我，把前任罵到痛哭流涕，不斷在語音裡啜泣」，沒想到現任女友C卻覺得他「對女性好粗暴，沒有同理心，前任很可憐」，後來2人一樣吵翻天，現任再度變成前任。

這名過來人最後也領悟到，還是一個人輕鬆自在、愉快，「我跟你講，前女友私訊，任何處理方法都是不正確的，註死的」。貼文曝光後讓網友全笑翻，紛紛留言「笑死，到底要怎麼做才好，人生好難」、「有笑有推」、「一篇勸世文也會變炫耀文，原po好難」。

延伸閱讀

▸ 高向鵬跌倒昏迷3個月 氣切「四肢會動」友人無奈曝現況

▸ 不愛讀書高中輟學「打工維生」 他41歲擁30間房

▸ 11.6萬考生注意…學測試場減為36人 確診不可參加考試「沒開放補考」

【你可能也想看】

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩

►野生黑熊深夜突造訪 屋主「要求一件事」...牠竟乖乖照做

►動物寶寶為何不早點見客？ 動物園曝：野生動物存在「殺嬰行為」

►一起飛上天！薩摩耶跟導演爸玩飛行傘 淡定模樣網讚：冒險系萌犬



►每餐故意「留一顆飼料不吃」 三花貓超可愛理由暖哭網友

►拍到街貓「踩著別人往上爬」瞬間 中間喵呆萌表情成亮點

►虎斑喵玉米整根啃 2同伴傻眼貓咪：我有點擔心這孩子沒問題嗎？



►謝謝你救了我！袋鼠凍僵呆站冰冷湖中 「獲救後反應」暖哭網

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山 主人淚吻：最後一次冒險



