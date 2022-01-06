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第一次見男友媽…她突拋「神扯問題」妹子僵住　過來人狂勸分手

情侶第一次見另一半的家長時，總是格外緊張。（圖／pixabay）

▲情侶第一次見另一半的家長時，總是格外緊張。（圖／CTWANT／pixabay）

圖文／CTWANT

情侶第一次見另一半的家長時，總是格外緊張，深怕不小心留下壞印象。一名女網友日前到男友家作客，除了特地穿上新洋裝，也不忘帶上伴手禮，不料在吃飯時，男友媽媽突然問「之前有沒有交過男朋友？」、「有跟前男友發生過關係嗎？妳現在還是處女嗎？」讓她當場傻眼，實在不知該如何回答。

原PO日前在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「前幾天跟交往3個多月男友的爸媽第一次見面，我刻意問了他媽媽的喜好後挑了伴手禮，畫上淡妝和穿上為了這天買的乖乖牌洋裝，在約定時間的前五分鐘準時到達男友家。他家位在木柵某山坡上的一個大型社區裡。聽說台灣早期知名八點檔連續劇製作女教父也住在這社區」。

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女網友接著說，「進門只看到他媽在家。客套寒暄幾句後，才知道他爸一早出門打球還沒回來；之後就準備一起吃午餐（感覺他媽對我第一印象不差～聊天時都挽著我的手～開心），想說午餐吃的應該是他媽媽親手做的飯；但是一坐下後，我有點傻眼了，竟然是外送的KXX炸雞全家餐」，但畢竟客隨主便，她也不在意。

沒想到，3人用餐期間，男友媽突然問「之前有沒有交過男朋友？」原PO誠實地回答「有的」；對方竟說「哎呀，這麼年輕就交過別的男朋友了？」接著又問「那…妳有跟前男友發生過關係嗎？妳現在還是處女嗎？」一席話讓女網友超尷尬，只能沉默以對。

此時，男方察覺到女友的尷尬，連忙打圓場「媽，妳怎麼這樣問？」誰知對方一臉無所謂地說「這有什麼不能問，我跟你爸結婚前就是一直很潔身自愛，就算交過別的男朋友，第一次也是在結婚後才跟你爸爸的！」原PO透露，「回家後跟我媽說了這件事，我媽聽完堅持要我分手」，自己不知是否該聽從建議。

貼文引發討論，不少網友紛紛留言「妳男友他媽有病，如果沒很愛就分吧，啥年代了，老人一個」、「這個一定要分手啊！嫁過去，妳以後婆媳問題超大」、「扯！他媽是還活在男尊女卑、吃飯時女人要躲在廚房吃的年代嗎！真的可以分了！別當傻女人啊」、「豪門不要高攀，不然以後有的是苦頭吃」。

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