民主黨的政治新星！李在明「競選總統」　他的政治之路

▲現任京畿道知事李在明將代表共同民主黨角逐下一任南韓總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於今年3月9日舉行第20屆總統大選，其中曾擔任京畿道知事、城南市長的李在明將代表共同民主黨（執政黨）參選，期盼能再為黨內延續新政權。在還未從政以前，李在明是南韓當地知名的人權律師、社會運動家等，最後他體認到光靠社會運動無法改變政治環境與生態，遂決定從政。

李在明的學位為中央大學法學系學士，在開設專屬自己的律師事務所後，與仁川市、京畿道廣州市的勞動商談所長共同舉辦「為了民主社會的律師聚會」活動，主要負責爭取勞權、人權辯護。

2005年8月23日，李在明加入「開放吾人黨」，並表示有意願參選京畿道城南市長，儘管最後成功代表黨內參選，卻因為當時社會審判盧武鉉總統的政治氛圍，而以23.75%得票率落敗；落選後，李在明在時任民主黨代表丁世均的呼喚下，擔任民主黨的副發言人。

2010年地方選舉中，李在明終於以罕見的高得票率51.2%擊敗大國家黨（國民力量前身）的候選人，成為第19、20屆的城南市長；2016年底，時任總統朴槿惠與崔順實的弊案接連被揭發，當時李在明以一句「朴槿惠已經不再是我們的總統了」換來掌聲，民意支持率急遽攀升，在各種民調上僅落後文在寅，聲勢一度壓過文在寅。

▲李在明的長子涉嫌於疫情期間造訪色情按摩會館。（圖／路透社）

然而，2017年3月朴槿惠被憲法裁判所（憲法法庭）宣布彈劾罷免後，國內開始期望下屆總統能是一位形象溫和、維持國家與政府恢復穩定的人選，因此李在明的聲望開始往下掉，最後落後給文在寅、安熙正；2017年5月，文在寅當選第19屆總統。

2018年6月，李在明以56.40%的高得票率擊敗僅獲35.51%得票率的自由韓國黨（國民力量前身）參選人南景弼，當選京畿道知事。2021年7月1日，李在明發表大選參選宣言，最後通過激烈初選，成為代表共同民主黨的唯一參選人。