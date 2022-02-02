李雪主時隔145天再登台！緊牽金正恩看新年表演　近年足不出戶

▲2021年5月李雪主曾與金正恩出席觀看軍眷藝術小組表演。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

韓民族（朝鮮民族）過陰曆新年最重視大年初一，而在北韓（朝鮮）也不意外，最高領導人金正恩昨（1）日就牽著妻子李雪主一同到平壤萬壽台藝術劇場觀賞新年慶祝表演，這是李雪主繼去年9月9日陪同金正恩參謁錦繡山太陽宮後，時隔145天再度出現在公開場合。

根據北韓官媒《朝中社》今（2）日報導，當金正恩與李雪主坐上觀眾席後，身旁眾多觀眾便不約而同高聲歡呼「萬歲」，金正恩聽到歡呼聲後向觀眾們示意，此次表演還有崔龍海（最高人民會議常任委員長）、趙甬元（勞動黨組織書記）、金德訓（內閣總理）、朴正天（勞動黨書記）等眾多官員陪同金正恩出席。

表演結束後，金正恩便和李雪主一起走上舞台，除了發表談話鼓勵現場表演者，還在現場與眾人合照。

據悉，李雪主自從2021年9月9日在建政73周年那天陪同金正恩前往錦繡山太陽宮參謁金日成、金正日以後便足不出戶；而李雪主也曾於2021年2月16日光明星節（金正日冥誕）、2020年1月25日陰曆新年陪同金正恩出席觀看表演。

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