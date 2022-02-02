金正恩最新「賀歲片」曝！騎馬英姿成大內宣教材　疑發豬糧餵人民

▲金正恩騎馬的颯爽英姿出現在官媒最新公開的2021回顧紀錄片。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒昨（1）日播映一段長達1小時45分鐘的紀錄片，描述最高領導人金正恩如何在全球新冠疫情、國際經濟制裁下帶領國家挺過難關，片頭出現金正恩「身騎白馬」，象徵延續白頭血統精神，影片旁白語氣激昂、鏗鏘有力，不時有金正恩下鄉視察、飛彈試射的畫面。金正恩近年來以「愛民精神」形象著稱，不過就有礦工吐槽，當局發送的玉米根本是豬糧。

該支由北韓官媒《朝鮮中央電視台》播映的紀錄片名為《偉大的勝利之年，2021年》，片頭首先出現騎馬的金正恩，身形顯得更加消瘦的他望向朝陽升起的大海，旁白語帶激昂、鏗鏘有力的喊道，「我們如何挺過這充滿艱困的一年？即便各種試煉無情襲來，我們還是毫無動搖地繼續前行，照著期盼、堅定信仰收成豐碩果實，這是無法忘懷的2021年！」

▲▼金正恩視察平壤普通門新式住宅園區興建現場。（圖／路透社）

影片中還包含軍隊視察鄉間、救災，出動戰車巡邏，最後更出現金正恩甩動馬鞭、縱橫奔躍鄉野小道的畫面，同時搭配上激昂的配樂，該段紀錄影片除了進行各種「大內宣」，宣傳一年以來北韓黨政的功績，同時更喚起北韓民眾的愛國情操。

根據南韓《韓聯社》，金正恩騎白馬縱橫平原的畫面中，一旁騎馬的人還包括妻子李雪主、胞妹金與正（國務委員兼黨副部長）、心腹趙甬元（勞動黨組織書記）、緋聞女友玄松月（勞動黨副部長）；以上各種騎馬畫面過去一整年北韓官媒並未在報導中公開，推測拍攝時間應該是去年春季到初夏。

至於金正恩騎乘白馬的拍攝地點，很可能是位於東海岸城市元山的金家私人別墅。據悉，美國華府智庫《北緯38度》（38 North）曾於2020年4月拍攝的商業衛星照片中發現疑似是金正恩的私人專屬列車停靠在元山火車站，而一旁則有小型跑道，推測可能是金正恩平時練習騎馬的場所。

▼金正恩騎乘白馬，身形顯得比先前消瘦。（圖／翻攝自YouTube）

▲金正恩2019年12月騎馬登上白頭山。「白頭精神」被北韓官媒視為是堅忍不拔的朝鮮革命精神。（圖／達志影像／美聯社）



影片雖未公開提及金正恩「減肥有成」，不過從影片中隱約可以發現，金正恩騎乘白馬時的身形比起2019年北韓官媒發行的紀錄片相比時更加消瘦，南韓國家情報院在2021年10月國政監查報告時表示，金正恩的體重從140公斤減去20公斤，至於健康則無異常。

除了金正恩騎乘白馬的畫面，影片中還包含金正恩視察三池淵市建設、平壤普通江畔新興住宅區建設等，隨著時間推移，金正恩的臉型和身材體態也愈加「消風」顯示出金正恩是靠騎馬才減肥有成。

另外，影片中也有相當一部分占比是國防武器宣傳，包括去年的各種閱兵儀式、國防發展博覽會，以及新研發的迷你潛射彈道飛彈（SLBM）、長射程巡弋飛彈。

即便北韓紀錄片強調金正恩的「愛民精神」，官媒過去報導中也屢次聚焦金正恩下鄉視察災區、視察住宅建設，但北韓長期以來的糧食不足問題恐怕無解！根據《自由亞洲電台》（RFA），北韓當局過去會在陰曆大年初一前分配玉米等糧食給礦工，然而兩江道一處礦場的礦工卻表示，今年收到水分含量多、甚至發霉的玉米，結凍發霉的玉米根本不能吃。

礦工與居民們怒氣沖天，「這玉米難道是故意發給人吃的嗎？根本難以下嚥，只好拿去餵豬了」；一名消息人士無奈透露，「當局口口聲聲說要善待礦工，結果說的跟做的根本不一樣，運送玉米的火車連遮風雨的屋頂都沒有，玉米當然會淋雨、淋雪而結凍。」

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