南韓新冠單日確診首破「2萬大關」！Omicron病毒傳播快速

▲南韓新冠肺炎單日通報確診病例首度突破2萬人大關。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓已經開始放陰曆新年年假，豈料新增確診者規模卻不降反升，隨著上周（1月23至29日）新冠肺炎變種病毒Omicron檢出率為80%，成為疫情主流後，確診者人數就呈幾何式增長，不過至今卻未反映至重症、死亡患者數，當局將從明（3）日起針對Omicron病毒啟動防疫新體制。

根據《韓聯社》報導，南韓今（2）日上午9時30分通報新增2萬270起病例，再創新冠疫情2年來最高紀錄，不僅連續8天單日新增確診規模破萬，也是首度單日新增數超過2萬大關，其中境內感染為2萬111例、境外移入為159例；重症患者為278人；新增17例死亡。目前南韓共累計88萬4310例確診、6787例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增1萬1600例，占全國新增感染人數比率為57.7%（首爾為4186例、京畿道為6018例、仁川為1396例）；釜山新增1260例；大邱新增1141例；慶尚南道新增893例；忠清南道新增881例；慶尚北道新增771例；全羅北道新增648例；光州新增614例；大田新增479例；全羅南道新增464例；忠清北道新增455例；江原道新增350例；蔚山新增296例；世宗新增139例；濟州島新增120例。

▲首爾民眾2日排隊進行新冠快篩。（圖／達志影像）

報導指出，Omicron病毒的特性是擁有高強度的傳播力，不過相對而言演變至重症的機率卻比Delta病毒低，為此南韓防疫當局決定從3日起啟動新的防疫體制，全國篩檢站中只有60歲以上高齡族與其他高風險族群能安排進行PCR篩檢，其他一般民眾若欲篩檢，只能先安排至呼吸道專責診所進行快篩。

新冠醫療體系也將轉換至以一般呼吸道專責診所、社區醫院為主，被政府指定為新冠醫療機關的醫院、呼吸道診所負責為疑似患者進行看診、開新冠口服藥處方、管理患者的居家治療，形成所謂「一條龍」體系。

另外，隨著重症患者數不斷下降，可以動用的重症病床也愈來愈多。截至2日下午5時，南韓的重症病床使用率為15.9%（全國2370個病床中使用376個）。

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