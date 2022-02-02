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還不是高峰！東京確診首破「2萬大關」　病床率飆破50%　

▲▼日本疫情,東京疫情,東京車站,上班族,日本上班族,社畜。（圖／路透）

▲東京單日新增確診首度超過2萬例。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京2日新增2萬1576例確診，首度突破2萬大關，刷新疫情爆發以來的新高，其中589例未經過核酸檢測，而是直接由醫師判斷的感染案例。東京2日另新增6例死亡，而重症患者則為30人。另一方面，病床使用率51.4%，比前一天新增了0.7個百分比。

根據《日本放送協會》報導，東京2日首度超過2萬人確診，新增2萬1576例，刷新1月28日的最高紀錄1萬7631例，直接暴增4000多例，而專家也直言，這波疫情仍在持續擴大，尚未到達高峰。2萬1576例新增確診，有589例是經由新制判定的確診病例。該新制今日首度上路，只要密切接觸者出現症狀且經由醫師判斷便認定為確診，不須經由核酸檢測。

▲▼東京零下0.4度「積雪10公分」　4年來首次發布大雪警報。（圖／路透）

▲專家認為，疫情將會持續升溫，還未到真正的高峰。（圖／路透）

東京都的新冠患者病床使用率相較1日上升0.7個百分比，來到51.4%。另外，因重症而需使用葉克膜治療的新冠患者病床使用率則為5.5%。另一方面，疫情嚴重的大阪2日也新增1萬1171例確診、19例死亡。

東京都知事小池百合子先前曾經提到，一旦病床使用率突破50%，將會籲請中央宣布進入緊急事態宣言，不過如今當局為了維持社會經濟活動的運作，因此不太願意再度宣布封鎖，便以Omicron重症率低為由，要求繼續觀察重症患者病床使用率等數字，再進行判斷。

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