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滑翔傘鬆脫影片曝！　遊客91公尺高空急墜「四肢全斷」倒血泊亡

記者張靖榕／綜合外電報導

印度一名35歲男子日前在東北部的阿薩姆邦玩滑翔傘，起飛後瞬間從空中墜落，眾人找到他時整個人已躺在血泊中，儘管緊急送醫但仍傷重不治。

▲▼滑翔傘鬆脫影片曝！　遊客91公尺高空急墜「四肢全斷」倒血泊亡。（圖／翻攝推特）

▲勾苟伊在眾人面前從高空墜落慘死。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，該名35歲男子名為勾苟伊（Pankaj Gogoi），他上月26日和朋友們一起到印度東北部阿薩姆邦的渡假村遊玩，並參加了滑翔傘的體驗行程，沒想到他出發後，因滑翔傘安全繩突然鬆脫導致從空中重墜，送院後數小時被宣告不治。

勾苟伊其中一名好友拉傑康瓦爾（Chow Sureng Rajkonwar）當天也在場，他事後在臉書描述當天狀況，當大家找到勾苟伊時他人已倒臥在血泊中，另外3名好友圍繞在他身旁試圖求救，但大家不知道該如何抬起勾苟伊，因為他的四肢都已經摔碎。

▲▼滑翔傘鬆脫影片曝！　遊客91公尺高空急墜「四肢全斷」倒血泊亡。（圖／翻攝推特）

▲勾苟伊四肢全斷。（圖／翻攝推特）

事後警方介入調查，並懷疑事發渡假村在「Dibru Saikhowa」國家公園內非法營業。事實上當地報導指出由於印度東部許多度假地區為新開發或開發不完善，存在許多違法營業或安全措施不符標準的現象，每年都會傳出遊客開心暢玩滑翔傘，最後卻落得粉身碎骨的恐怖事件，此次勾苟伊之死再添一樁，也引起印度社群網路對於滑翔傘安全與管理不善的討論。

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