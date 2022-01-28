印度學校因疫情「關閉近2年」　專家憂：會有整代孩子被拋下

▲印度孟買一間位於貧民窟內的學校於23日重新開放，返回校園的幾乎全是男學生。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，印度首都德里自2020年3月開始，就下令關閉各級學校，至今已超過600天，許多家長擔心，自己的孩子將近兩年沒有團體生活，可能會造成學習斷層。有許多兒福單位表示，低收入家庭無法負擔遠距上課設備，更嚴重的是，估計會有1000萬名女學生被迫輟學，面臨童婚、販運和暴力的風險。

根據CNN報導，印度是亞洲在新冠肺炎疫情期間關閉學校最久的國家，聯合國報告顯示，從2020年3月至2021年10月間，印度學校關閉了82個星期，即574天；而印度各邦的規定不同，首都德里則是從2020年3月開始就持續關閉至今。

▲印度是亞洲在新冠肺炎疫情期間關閉學校最久的國家。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，長期的學習損失已經引發家長擔憂，光是德里就有數十萬來自貧民窟的孩童，他們買不起電腦、生活在擁擠又不衛生的環境中，面臨著完全無法接受教育的風險。德里政府目前仍無意開放學校，德里特區首席副部長西索迪亞（Manish Sisodia）批評，「過度謹慎正在傷害我們的孩子，如果我們現在不開放學校，將會有一整代的孩子被拋下。」

非營利組織「為印度而教」（Teach For India）創辦人米斯特里（Shaheen misti）表示，學校關閉是場災難，目前德里的公立學校已經有10％的孩子輟學，「童婚的狀況增加了，針對兒童的暴力行為也變多了，營養不良也是很大的問題，因為我們有很多孩子都依賴學校的膳食，學校關閉快兩年，孩子們已經失去太多知識。」

▲印度非政府組織估計，約有1000萬名女學生在疫情期間輟學。（圖／達志影像／美聯社）



當地非政府組織Road Scholarz在2021年針對1400個家庭進行調查後發現，印度農村地區只有8％的孩童能夠定期上網學習，而37％的孩童根本無法購買電腦和智慧型手機。非政府組織「教育權論壇」（Right to Education Forum）表示，女孩的處境更加危險，估計有1000萬名中學女生在疫情期間輟學，使他們必須面臨貧困、童婚、販運或暴力。

▲目前印度已有4300多萬名15歲以上孩童接種了疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



世界衛生組織（WHO）在2020年9月時表示，關閉學校對兒童健康、教育和發展產生明顯的負面影響。WHO指出，從去年11月份的報告來看，在2019年12月至2021年10月間，5歲以下孩童占全球確診病例的2％，而5歲至14歲則為7％。

印度官方醫學研究委員會（ICMR）在2021年7月的調查顯示，印度有三分之二以上的人口可能已經對新冠肺炎有一定程度的免疫力。ICMR總幹事巴加瓦（Balram Bhargava）先前指出，不論在農村或城市地區，有超過一半的兒童（6歲至17歲）血清呈現陽性。目前印度已有4300多萬名15歲以上孩童接種了疫苗。

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