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廢棄傢具變老虎藝術打卡點　「苗木之鄉」彰化永靖地方創生特展

▲永靖成美公堂舉辦首場地方創生特展，讓廢棄家具變「老虎」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲永靖鄉共好協會舉辦首場地方創生特展，讓廢棄家具變「老虎」（下同）。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

春節走春若到「苗木之鄉」彰化永靖鄉，別錯過「永靖地方創生特展」；主辦單位指出，該特展透過互動遊戲與展示，讓遊客了解永靖的各種歷史人文典故和產業特色，而廢棄傢俱經在地彩繪畫家蔣鴻銘妙手，也化為最應景的老虎裝置藝術，民眾16日前都能打卡拍照，到活動貼文寫下觀展感想還能參加抽獎。

頂新和德基金會指出，《遠見》雜誌2019年2月報導，台灣有134個鄉鎮區因收入所得少、人口負成長，正瀕臨「滅庄」危機；基金會創辦人魏應充為推動故鄉發展，3年前促成永靖鄉共好協會，協助地方人士推動地方創生，盼能鼓勵青年返鄉、帶動地方發展，找回在地能量。

▲永靖成美大公堂舉辦首場地方創生特展，讓廢棄家俱變「老虎」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

為讓更多人瞭解永靖的歷史人文和產業特色，永靖鄉共好協會特在今年春節舉辦首場地方創生特展；協會總幹事陳俊宏表示，特展除有童趣九宮格、許願卡及心靈大補貼等活潑趣味內容，還與永靖國小「遶尞永靖」學童繪本合作，以有聲書形式投影在永靖街少數保存良好的老建築中，讓遊客能悠遊沈浸於永靖的特色與歷史，現場也有廢棄傢俱改造的老虎板凳可供打卡拍照。

▲永靖成美大公堂舉辦首場地方創生特展，讓廢棄家俱變「老虎」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲永靖成美大公堂舉辦首場地方創生特展，讓廢棄家俱變「老虎」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

永靖國小校長蘇月妙表示，校方向來重視鄉土教育，更開設饒平客語班，協助推展客家文化；這次透過學童繪本傳達家鄉特色，希望能感染更多返鄉的永靖青年、帶動對故鄉的認同。

「永靖地方創生特展」16日前每天下午2時至6時在永靖街65號永安小院子舉辦，12、13日還將結合在地青農與青創商家舉辦小市集，活動期間只要到共好協會FB活動貼文（https://reurl.cc/l9yR26）下方留言，就有機會抽中味全龍掛脖相機風扇。

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