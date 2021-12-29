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棒球體驗營開跑！頂新和德力挺　邀味全龍球星嗨翻全場

▲頂新和德文教基金會力挺棒球營。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會邀味全龍球星力挺棒球營。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫，除了捐助球具、球衣與棒球交通車外，也協助全台社區棒球發展，12月間在桃園、彰化辦理兩場社區少棒體驗營，80名小小球員看到有味全龍郭天信、邱辰、拿莫．伊漾（朱祥麟）等知名球星在現場當指導教練，情緒激昂，練習的更加有勁。

▲頂新和德文教基金會力挺棒球營。（圖／頂新和德文教基金會提供）

基金會表示，桃園大園地區地處偏遠而苦無棒球相關的活動及資源，因此頂新和德文教基金會為向下扎根，於12/19日辦理社區少棒營活動，另外與永靖鄉共好協會合作，於12/26日共同辦理第一屆永靖少年棒球日營隊活動。

活動當天為讓學生能夠體驗棒球的魅力，基金會特別邀請公益夥伴味全龍郭天信、邱辰、拿莫．伊漾（朱祥麟）等球星，一起支持及指導小球員們，更模擬中華職棒的選秀活動，讓小球員們能夠體驗到有如職業球員打棒球的感覺。

▲頂新和德文教基金會力挺棒球營。（圖／頂新和德文教基金會提供）

基金會指出，兩場次報名踴躍，超過80人參與，最小年齡只有幼稚園大班，許多孩子更戴著味全龍的帽子給自己喜愛的球員簽名，頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，未來也希望持續透過基金會、味全龍及彰化縣永靖鄉共好協會的串聯，推動永靖鄉社區棒球的發展，也希望此舉能拋磚引玉，與其他運動團體一同來為臺灣的體育出力。

▲頂新和德文教基金會力挺棒球營。（圖／頂新和德文教基金會提供）

參與活動的許姓家長表示，很開心幫小朋友報名棒球活動，永靖雖然有棒球場，但少有辦理讓國小參與棒球的營隊，平常周末都是到空地或是公園玩棒球，剛好與孩子看到棒球營隊體驗活動於是興奮報名，孩子當天玩得非常開心，身為家長很感恩有這樣的活動，讓孩子有在球場熱血揮棒及體驗的機會。
 ▲頂新和德文教基金會力挺棒球營。（圖／頂新和德文教基金會提供）

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