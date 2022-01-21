全台最大日本庭園春節優惠　設籍彰化這兩鄉「屬虎」免費！

▲成美文化園有漂浮傘街。（圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆春節年假將至，疫情又尚未解除，想出門走走又害怕群聚，同時擁有日本、葡萄牙兩國美景，彰化縣永靖鄉的成美文化園，絕對是免搭飛機的偽出國旅遊首選之一，今年成美園加碼宣布，凡是設籍彰化縣田尾鄉、永靖鄉，生肖屬「虎」的民眾，自1/24日~2/28日止，憑身分證將可免費入園，不限次數。

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▲絕美的落雨松步道。

上午彰化地區下著小雨，在導覽人員的帶領下，依然有許多遊客手拿雨傘，進到成美園區內參觀，內有浪漫的落羽松道、有200多年的大黑松，還有樹齡超過500年的紫藤，搭配著小橋，雨下風情，依舊美不勝收。

成美文化園占地10公頃，和園內有著「枯山水庭」、「白砂青松庭」、「瀑布」、「天然畫框」、「池庭」等5大看點，因貌似日本名園之一的「兼六園」，集美景與休憩堪稱被網友封為「台版兼六園」。

成美文化園執行長章嘉和表示，園區佔地10公頃，其中西園區約3.5公頃，主要看點包含百年三合院成美公堂、匠心獨具的和園、充滿北國風情的落羽松秘境，以及可媲美葡萄牙漂浮傘街的油紙傘大道。東園區則佔6.5公頃，其中包含可透過落地窗直接看到百年松柏景觀的餐廳，以及大型綠化林蔭停車場等。

▲遊客拿著傘參觀雨天美景。（圖／記者唐詠絮攝）

章嘉和表示，園區內成美公堂始建於1885年，2005年起由許多國寶級匠師耗時7年，依傳統建築工法進行修復而成。去年剛獲文化部的古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良獎，是彰化縣內首例獲獎單位，也是台灣首例採1:1試作區確認工法再來修復的百年古厝，從磚瓦到門窗處處都有文化小故事。

▲百年古厝。（圖／成美文化園提供）

配合農曆春節將至，園區也將從1月24日到2月28日開放設籍彰化縣田尾鄉、永靖鄉，且生肖屬「虎」的民眾免費入園，其他民眾入園規定可查詢

https://www.cmcp1885.com/guide.html。期間若中央流行疫情指揮中心發布特殊防疫規範，將配合調整入園優惠措施。

▲遊客拿著傘拍下雨天美景。（圖／記者唐詠絮攝）

章嘉和表示，春節期間園區正常開放，期間也將有日本新品種花卉亮相，連同原有的百日紅、玉蘭花及許願藤等，總計將有近上萬株的草花供遊客欣賞與拍照打卡；另外，遊客也可租借日本浴衣或改良式旗袍變裝遊走園區，進行最夯的沉浸式體驗，滿滿的佈置，就是要打造最有年味的走春景點。