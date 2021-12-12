首創線上舉辦！客家慶典「謝平安」　邀民眾參加主祭　

▲創辦人魏應充與縣長王惠美一起搓福圓。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者唐詠絮／地方中心報導

台灣中部知名「福佬客」聚落彰化縣永靖鄉，11日舉辦盛大的客家傳統節慶「謝平安」，24村與社區共同在永靖廟王永安宮祈福祭典保安康，本次也因疫情考量，首創線上直播抽好禮，邀請民眾一同連線參與主祭大典。祭典完後更有由頂新和德文教基金會與永靖鄉共好協會提供Q彈平安圓給鄉民共享福氣平安。

為叩謝眾神庇佑豐收，不少客家庄有「謝平安」古禮，彰化永靖雖是中部知名福佬客聚落，但在2019年前，已有20多年未見謝平安慶典。出生於永靖的頂新和德文教基金會創辦人魏應充推動地方創生多年，在2019年時透過頂新和德文教基金會，與永靖鄉公所和永靖鄉共好協會舉辦「謝平安」，讓暌違多年的客家節慶再現永靖。

▲永靖舉辦謝平安慶典。

11日

一早，永靖就砲聲四起，全村代表齊聚來永安宮共同祈福，更有在地鄉民熱情精湛演出。由福德國小展現傳統民俗技藝熱鬧活力的車鼓陣，與結合時尚與傳統演奏展韻藝術樂坊揭開序幕，接著在永靖鄉公所詹木根鄉長的帶領下，引領群眾到神殿內進行謝平安的祭典儀式祭拜保佑全鄉安康，場面莊嚴隆重。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充回饋故鄉不遺餘力，長久來以永靖共好為理念，透過急難救助，長者關懷等活動，實際照顧在地長者，透過這個感恩的節日，創辦人魏應充先生也與基金會志工一同到竹子村長輩家中烹煮平安圓，熱情的老人家還準備數道家常菜邀請大家提早團圓吃平安食，透過一顆顆溫暖的平安圓讓長輩能夠一起呷平安圓享平安，也走訪基金會曾經協助修繕房屋的永北村的86歲陳阿嬤關心近況，陳阿嬤也非常開心創辦人在這一天也沒忘記他們，將喜慶與祝福帶給他們。

彰化縣長王惠美也到現場給予此活動祝福，感謝三山國王保佑大家平安順利，並與大家齊同搓平安圓象徵平安順利，期許明年謝平安活動一定也會很精彩，透過各地共同串聯地方創生，變成南彰化的一個特色景點。