蔡英文跟「鄰居」拜年　慰勉中正一、中正二分局員警並頒加菜金

▲總統春節慰勉台北市政府警察局中正第一分局及第二分局。（圖／總統府提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

蔡英文總統今（1）日上午分別前往台北市政府警察局中正第一分局及第二分局慰勉春節連假期間堅守崗位的警察同仁，並強調，政府將持續推動警消居住，並提升警用裝備，讓大家執勤更安心，也能在家庭及生活上得到更好照顧。

蔡英文先後前往中正第一及第二分局慰勉警察同仁，除觀看員警們精心製作的「2021年工作回顧」影片。也頒發加菜金為警察同仁們賀節，分別由第一分局長陳明志及第二分局長吳在堂代表接受。

蔡英文致詞表示，今天是農曆大年初一，許多警察同仁在春節連假期間沒有休息，依然在工作崗位上執行各項春安維護工作，讓民眾能夠安心過年，「各位都辛苦了！」

蔡英文指出，中正一分局的勤務量很大、轄區範圍很廣，不只是全國最大的交通樞紐，也負責許多政府機關的安全維護，包括立法院、行政院等。因為與總統府、官邸距離很近，平時也因為有中正一分局和中正二分局警察同仁的幫忙，才能確保總統府周邊的各項勤務與運作順暢，算是總統府的好鄰居。

蔡英文也提到，去年，中正第一分局的特種勤務量是全國最多，同時也是協助防疫工作最重要的力量，她也要向大家的努力與付出致謝。

蔡英文強調，現在疫情還沒結束，她要請警察同仁繼續堅守崗位，一起守護民眾的安全與健康。政府也會當警察同仁的後盾，持續推動警消的居住問題，並提升大家的警用裝備，讓大家執勤更安心，也能在家庭生活上得到更好的照顧。

蔡英文接著前往台北市中正第二分局慰勉警察同仁，並表示，總統官邸位於中正二分局轄區，因此中正二分局同仁在勤務上相對比較忙碌，責任也比較重。感謝中正二分局所有同仁這一年來的努力，過完年後，大家也要繼續為國家做更多的事情。

蔡英文指出，疫情期間，如果沒有警察同仁的投入，我們無法做好疫情的把關，她要感謝警察同仁在疫情把關的過程中扮演關鍵角色。她也提醒所有警察同仁注意自己的健康與防疫，因為在第一線執勤，風險相對較高，也祝福全國警察同仁在新的一年，虎年行大運，一切順利平安。