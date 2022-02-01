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蔡英文赴台電中央調度中心頒慰勉金　喊話邁向2050淨零排放目標

▲▼總統蔡英文大年初一慰勉台電中央調度中心，聽取「春節穩定供電」簡報。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文大年初一慰勉台電中央調度中心，聽取「春節穩定供電」簡報。（圖／總統府提供，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

大年初一，總統蔡英文上午前往台電中央調度中心慰勉值勤同仁，並請台電確保春節期間供電穩定，讓國人安心過年，新的一年，台電與政府也會共同努力，邁向能源轉型目標。

蔡英文抵達後，首先聽取台灣電力公司總工程師吳進忠「春節穩定供電」簡報，了解春節電力負載、再生能源調度狀況及儲電情形。

蔡英文致詞時表示，今天是大年初一，她首先要向調度中心所有同仁說聲，「大家辛苦了」，也祝福大家新年快樂。過去一年，台電同仁都很辛苦，未來台電還要為國家承擔更多任務。春節過後，我們要持續為國家能源轉型、供電穩定及經濟發展一起努力。

▲▼總統蔡英文大年初一慰勉台電中央調度中心，聽取「春節穩定供電」簡報。（圖／總統府提供）

蔡英文提到，春節期間台電在全國各地每天都有4,000人次的值班同仁，除了要感謝同仁們的付出，她也要請台電努力保持電力系統穩定，讓國人可以安心過年。

蔡英文指出，新的一年，台灣要繼續邁向2050淨零排放的目標，她期待台電能發揮最大的功能，跟政府一起打拚，加速台灣能源轉型，在顧好穩定供電的同時，也為全球永續發展共同努力。

蔡英文提到，簡報中也提到台電「藏電於民」及儲電方面的安排，在台電的帶領之下，不僅設計出交易模式，也讓台灣儲電產業開始發展，令她感到高興，也感謝台電在這方面所做的努力。她認為，儲電系統是在能源轉型中最重要的工程之一，只要台灣有好的儲電系統，再生能源一定有更好、更多發展的機會。

蔡英文表示，全國人民都非常感謝台電這段期間在各方面所做的努力，讓我們生活可以穩定如常、經濟也可以發展，她要再次跟所有台電同仁說，「辛苦了，新年快樂」，過完年以後，我們一起繼續為國家打拚。

▲▼總統蔡英文大年初一慰勉台電中央調度中心，聽取「春節穩定供電」簡報。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文大年初一慰勉台電中央調度中心，聽取「春節穩定供電」簡報。（圖／總統府提供）

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