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台灣女足PK戰1球惜敗菲律賓　蔡英文：謝謝你們一再寫下驚奇

▲亞洲盃8強中華女足VS菲律賓。（圖／中華足協提供）

▲亞洲盃8強中華女足VS菲律賓。（圖／中華足協提供）

記者杜冠霖／台北報導

中華女足出戰2022印度女子亞洲盃8強賽，這場比賽是前進2023世界盃關鍵一役，面對實力相當的菲律賓，台灣女將鏖戰至PK才以1球惜敗，無緣前進4強，接下來將和越南、泰國進行循環賽爭取世界盃門票，對此，總統蔡英文31日表示，選手和教練們都辛苦了，「謝謝你們，用永不放棄的精神，一再寫下了驚奇。」

蔡英文指出，對上菲律賓隊的八強賽事中，台灣女足展現無比的鬥志，從正規賽90分鐘、延長賽30分鐘，一路踢到PK賽，才以一球之差惜敗。這也是2022亞洲盃第一場比到PK才分出勝負的賽事，選手和教練們都辛苦了。

蔡英文表示，自己要謝謝在關鍵時刻射門成功、追平比數的卓莉萍、奮勇撲下好幾球的台灣門神程思瑜，以及每一位燃燒鬥志的選手和教練，「謝謝你們，用勇不放棄的精神，一再寫下了驚奇。」

蔡英文指出，雖然沒有晉級四強，不過接下來還有「附加賽」，要繼續力拚2023女足世界盃的入場券，「年假期間，請大家鎖定轉播，繼續為台灣女足集氣！」

中華女足交手菲律賓，儘管下半場第48分鐘率先被破門，不過83分鐘，中華攻勢再起，卓莉萍一記世界波將比數扳平，雙方1比1進入延長賽，30分鐘的延長賽仍未分勝負，最後進入PK點球大戰。

進入PK大戰，門將程思瑜雖如有神助，連續擋下對方第三點及第四點，但中華隊也踢失兩球，雙方3比3進入PK驟死戰第六點，中華隊卓莉萍嘗試推射但遭對方門將擋下，而程思瑜也未能擋下對方第六點，中華隊最終在PK戰以3比4一球之差惜敗。

賽後記者會時，教練越後和男表示，「這是很艱辛的一場比賽，所有球員在這場比賽都付出了百分百的力量，我們必須再思考面對下一場比賽，我們仍有機會進軍世界盃，要好好收拾心情準備接下來的比賽。」

卓莉萍在賽後表示，「我們今天打得有點急，其實很有機會可以拿下來，但比賽已經結束了，接下來我們一樣會全力以赴進行下一場比賽。」王湘惠則說到，「很感謝台灣的球迷朋友在電視機前支持，前進世界盃的路很困難，但我們會盡全力更努力去達成目標。」

在本次亞洲盃的最後一張世界盃會內賽門票將由中華隊、越南、泰國三隊進行附加賽，第一名隊伍將可直接拿到世界盃資格，另外兩隊則還有明年2月(暫定)洲際附加賽的機會搭上世界盃末班車。

進入附加賽後，中華隊下兩場比賽將會在台灣時間2月4日下午16點對上泰國，2月6日下午15點30分對上越南，爭取附加賽第一名前進世界盃。

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