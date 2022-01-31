獨／高雄疫情11天+98　陳其邁除夕苦笑曝心情：同仁操到了

▲市長陳其邁赴34號碼頭應變中心視察，提供後續港區防疫工作重點及建議。（圖／港務公司提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市從20日爆發本土病例以來，市長陳其邁每天親自主持防疫會議以及防疫記者會，除夕當天也不例外，而大年初一到初五也都有記者會，就連團圓飯也是匆匆回去一下，就立刻慰問相關防疫單位，記者詢問他會不會辛苦，他反倒是透露自己心疼市府同仁：「這陣子真的是操到了，希望大家能夠為他們加油打氣。」

31日晚間七點多，家家戶戶都在圍爐吃團圓飯的時候，高雄市長陳其邁為了高雄市本土疫情，除了既定的防疫會議以及記者會之外，下午還穿了整套的防護衣進到隔離旅館關心旅館防疫人員以及被居隔的民眾，就連自己家的圍爐，他也是匆匆回去，然後快閃離開，他說：「回家看一下，然後又去警察局、消防局、苓雅分局，還有消防局苓雅分隊，慰問他們。」

▲高雄市長陳其邁每天主持防疫會議跟記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者問：「你沒有跟家人圍爐？」他輕描淡寫的說：「有啦！有啦！回去吃一下就走了，大約六點，市民也要顧，也是要看一下，全部都是家人。」他強調「全部都是家人，不是嗎？」其實從高雄爆發本土病例以來，陳其邁每天除了要主持防疫記者會以及防疫記者會之外，根據了解就連每天開的專家會議，都是經常性討論到深夜，親自主持的他，沒有喊過一聲「苦」。

記者詢問：「你有好好休息嗎？」陳其邁說：「真的沒辦法！每天睡沒幾個小時，因為兩波，就是中島（紅）區，就是高雄港那個，還好旗津那一波有控制下來，兩波就很快，後來就是幼稚園，幼稚園就是去宜蘭這一波，就是比較久會比較麻煩，回來就清得差不多啦，看起就是都有包起來，然後才會在居隔期間發病。」

▲高雄市長陳其邁穿戴整套防護衣，到防疫旅館關心，同時發紅包感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

關關難過關關過！陳其邁在電話裡頭苦笑，給了這樣的一個答案，算是給自己的一種另類支持，不過對於自己休息時間較少，陳其邁並不為意，反而是在乎市府同仁，「大家都真的有操到，他們都很辛苦，請大家為他們加油打氣。」