陳其邁除夕穿防護衣進防疫旅館：你們是英雄！　暖心通話曝光　　　

記者吳奕靖／高雄報導



除夕是農曆年的最後一天，是全家團圓的日子，高雄市長陳其邁為感謝所有入住防疫旅館的居隔民眾配合防疫措施，除前天致贈居隔民眾禮盒及水果外，除夕特致贈甜湯為每一位「防疫英雄」加油打氣並表達感謝心意，並且在除夕下午，穿著整套防護衣進到防疫旅館，關懷居隔民眾同時慰勞防疫旅館辛苦的第一線人員。

「你們是防疫英雄，謝謝你們犧牲過年讓高雄更安全！」陳其邁感謝居隔民眾配合防疫政策入住防疫旅館無法回家與家人團聚過年，31日下午特別前往防疫旅館櫃檯打電話向居隔民眾拜年並表達關懷，感謝被居隔的民眾，還透過櫃台電話來詢問民眾情況，也非常感謝他們為降低社區感染風險並有效控制疫情傳播，犧牲個人短暫自由入住防疫旅館，確保親友安全，與政府攜手為防疫盡一份心力。

▲高雄市長陳其邁穿戴整套防護衣，到防疫旅館關心，同時發紅包感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁穿戴整套防護衣，到防疫旅館關心，同時發紅包感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁更特地在除夕這一天，致贈星級酒店、觀光旅館烹煮的甜湯，為居隔民衆暖心加油，雖然要在防疫旅館過除夕夜，但還是希望給民眾溫馨的氛圍，讓熱熱的一份甜湯，陪伴度過隔離的不便，也預祝民眾吃甜甜過好年，來年日子過得甜蜜順心，另市長為感謝第一線防疫工作人員執行防疫任務固守崗位春節無法回家與家人團聚，也特別至防疫旅館發送春節慰問金，為防疫旅館第一線人員加油打氣及致上最誠摯的感謝之意。