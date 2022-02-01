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謝長廷會客透露　賴清德在宏都拉斯「會晤日本特使」

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

▲駐日代表謝長廷表示，副總統賴清德出席宏都拉斯就職典禮，還跟日本特使宇都隆史會談。（圖／總統府提供）

中央社記者楊明珠東京31日專電

駐日代表謝長廷今天與自民黨青年局長小倉將信等人會談時，透露副總統賴清德日前出席友邦宏都拉斯總統就職典禮時，與日本特使宇都隆史進行會談。

執政的自民黨青年局長小倉率青年局主管鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮等，前往位於東京白金台的駐日代表處拜訪。小倉等人都擔任眾議員。

謝長廷向小倉等表示，今天是農曆除夕，恭喜賀新年，也祝賀小倉去年10月就任自民黨第52任青年局長。山口去年底眾議院大選首度當選，他的妻子是在日台僑團體「全台連」會長趙中正的女兒。

會談中，謝長廷透露，賴副總統日前擔任特使出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮時，期間與日本特使、參議員、前外務副大臣宇都隆史進行場邊會談。

小倉表示，在國際場合上，台日能有這樣特別安排，凸顯台日的特殊關係。

據悉，賴清德與宇都在會談中談到台灣防疫經驗，台日應思考如何應付未來的傳染疾病等議題，也談及獨裁威權體制的武力威脅。對於日本6度提供約420萬劑疫苗，賴副總統表達謝意，並說台日就像家人。兩人也言及日本目標2050年達到碳中和的議題。

謝長廷強調，台日是同享民主自由人權價值觀的國家，國際場合能互相合作、援助是好事。

他強調，台灣當務之急是加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望日本能持續支持。他認為CPTPP持續堅持高標準的話，台灣加入可能性很大，但現在中國在背後策動，企圖阻撓台灣加入。

小倉說，對日本而言，台灣是非常重要的夥伴，是共享自由民主等價值觀、很重要的國家。不僅自民黨青年局，或許日本政府也是，都會力挺，青年局願當領頭羊，促使挺台態度更堅定。

他還提到，如果台日能在第3國建立更進一步關係也是不錯的想法。例如，帛琉是離台最近的邦交國，也是對日本友好的國家，如果台日人士一起到帛琉，將形成3國人士齊聚召開會議。

小倉說：「如果可行的話，很期待今年8月可去帛琉，台灣友人也到帛琉，3國人士在帛琉針對設定的議題來討論。」

他表示，青年局往年都會率團訪台，但去年和前年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法成行，很期盼今年夏天能來台。往年訪台前，青年局主管幾人會先去台灣打招呼，原本他規劃今年3月訪台，但考慮到疫情，期盼5月日本長假期間疫情穩定能成行。

西野太亮是熊本縣熊本2區選出的眾議員，去年底首度當選。他說，很高興台積電將到熊本縣設廠，如果台積電面臨重大課題，像人才招攬或國際學校設立等，會盡量協助。

謝長廷指出，台積電到熊本縣設廠，對熊本縣經濟、就業機會都能帶來正面效益，也有利日本整體經濟結構。

小倉對此表示贊同，認為日本在半導體素材或製造裝置方面是強項，但組裝方面是台灣的強項，希望台日相輔相成，建立良好合作關係。

自民黨青年局由45歲以下國會議員、地方議員及青年黨員組成，是自民黨與台灣最重要的交流窗口之一。青年局與台灣交流源於1967年底，蔣經國以國防部長身份訪日受到禮遇，之後自民黨青年局與國民黨的反共青年救國團相互交流。

自民黨青年局已有多位擔任局長的政治人物之後成為首相，被稱為「首相的搖籃」。

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