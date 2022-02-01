拜登最快5月訪日！　讀賣：舉行美日印澳「四方會談」後訪韓

▲日本政府正準備迎接美國總統拜登訪日，最快5月就能成行，拜登將成為案田內閣就任後首位訪日國賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登預計將於5月拜訪日本，在日本召開美、日、印、澳「四方安全會談」（QUAD），屆時可能計畫順道造訪南韓，會晤南韓新就任的總統，共同商討對中國、對北韓（朝鮮）的戰略與政策，展現出美日韓三方共同合作的態勢。

根據日媒《讀賣新聞》，美國、日本政府正在就拜登總統的首度訪日與QUAD會談進行協商，同時考慮是否順道前往南韓，在對中國、北韓的政策上展現出美日韓三方合作的態勢。多名日本、美國政府關係人士指出，日本政府考量到今年夏季將進行參議院選舉，因此建議美國可將總統拜登訪日時間安排在3至6月。

同時，南韓將於3月9日進行第20屆總統大選，而現任總統文在寅將於5月9日卸任、同時新選出的總統上任，因此美國政府正考慮安排拜登在南韓新總統就任後訪韓。

報導指出，若拜登順利訪日，將會是日本岸田內閣的首位國賓，至於日本首相岸田文雄的訪美行程，有望安排在拜登的訪日之後；美國時任總統歐巴馬曾於2014年4月訪日、時任總統川普曾於2019年5月訪日。

不過此次行程的具體時間尚未確定，因為還需得考量到澳洲將於6月進行國會選舉，屆時需要斟酌澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）可以訪日的時間。

據悉，拜登與岸田文雄曾於1月21日進行視訊會談，是岸田文雄就任以來首度與拜登進行視訊談話，討論中觸及中國、北韓、俄羅斯與烏克蘭等國際局勢議題；當時岸田文雄曾力邀拜登訪日，而拜登則表示正面意願。

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